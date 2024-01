Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα

"Αύριο έχουμε νέα Σελήνη στον Αιγόκερω και ευνοεί νέα ξεκινήματα επαγγελματικά και προσωπικά" είπε στην αρχή της ενότητας των ζωδίων η Λίτσα Πατέρα

Στη συνέχεια ανέφερε πως "θα μας κάνει αυτή η νέα Σελήνη να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να πάνε τα πράγματα στη ζωή μας καλύτερα"

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





