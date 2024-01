Κοινωνία

Δολοφονία εγκύου: Ο σύντροφος της κατηγορείται για τον βιασμό της αδερφής του

Πολυάριθμες καταδίκες για ξυλοδαρμό της αδερφής του έχει σε βάρος του ο φερόμενος ως δολοφόνος της εγκύου.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις για το κακοποιητικό παρελθόν του 39χρονου, που δολοφόνησε μαζί με ένα 34χρονο, την 41χρονη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 39χρονος έχει καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν από την αδελφή του για βιασμό.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της αδελφής (τον Ιούνιο του 2022) στο Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη.

Μόλις πριν από λίγο καιρό ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του για βιασμό, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και παράνομη οπλοφορία, ενώ η δικογραφία βρίσκεται στα χέρια ανακριτή.

Αδερφή 39χρονου: Ότι δεν πρόλαβε να κάνει σε μένα, το έκανε σε εκείνη

Συγκλονίζουν τα λόγια της αδερφής του 39χρονου φερόμενου ενός εκ των δραστών της άγρια δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας.

Όπως είπε η ίδια "αυτό που δεν κατάφερε να κάνει σε μένα, το έκανε σε εκείνη" ενώ συνεχίζοντας ανέφερε πως "λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να την προφυλάξω".





Προθεσμία για το Σάββατο πήραν οι κατηγορούμενοι

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος μαζί με τον 34χρονο φίλο του που ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημα κατέφτασαν νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη (10/1) στον 4ο Ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο.

Χτες, μετά την εξέτασή τους από τον Εισαγγελέα, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα για τις πράξεις της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της διακοπής κύησης, της ληστείας (όλες κατά συναυτουργία), όπως επίσης της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

