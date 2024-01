Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Πανσερραϊκός πέρασε στους “8”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρό ήταν το προβάδισμα από την εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα Τρίπολη είχε αποκτήσει η ομάδα των Σερρών από το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι.

-

Η νίκη με 2-0 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» αποδείχθηκε πανίσχυρη παρακαταθήκη πρόκρισης για τον Πανσερραϊκό, που εξασφάλισε την παρουσία του στην προημιτελική φάση του εφετινού Κυπέλλου Ελλάδας μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης στο δεύτερο παιχνίδι.

Στα προημιτελικά της διοργάνωσης η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία θα αντιμετωπίσει το σύλλογο που θα προκριθεί από το ζευγάρι του Βόλου με τον ΠΑΟΚ.

Το παιχνίδι κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν για τους γηπεδούχους, καθώς οι Αρκάδες μη έχοντας να χάσουν τίποτα έπαιξαν ελεύθερα, πίεσαν και κατόρθωσαν να προηγηθούν με 1-0 στο ημίχρονο χάρη στο γκολ του Μάντζη με κεφαλιά στο 16ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 24΄ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν και σε δεύτερο τέρμα, αλλά η προσπάθεια του Σουρλή έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Πανσερραϊκός ισοφάρισε στο 56΄, όταν μετά από ωραία συνεργασία ο Πεταυράκης σέντραρε, ο Άλεξιτς πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Γραμματικάκη κάνοντας το 1-1. Στο 59΄ το διαγώνιο σουτ του Ζουγλή έφυγε μόλις άουτ και τέσσερα λεπτά αργότερα οι Πελοποννήσιοι έχασαν νέα, αυτή τη φορά πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία για το προβάδισμα.

Στο 63ο λεπτό ο Μάντζης έχασε το... άχαστο, όταν αρχικά σούταρε από τη μικρή περιοχή για να αποκρούσει ο Κατσίκας και στη συνέχεια ο ίδιος, με κεφαλιά από πολύ κοντά, έστειλε την μπάλα άουτ.

Οι ελπίδες του Αστέρα για ανατροπή εξανεμίστηκαν στο 66΄, όταν ο Ντιαρά αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Παπαπέτρου

ΚΟΚΚΙΝΗ: 66΄ Ντιαρά (δεύτερη κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πηλέας - Γκρόζντανιτς, Ντιαρά, Βαλιέντε

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Κατσίκας, Θυμιάνης, Γκοτζαμανίδης, Πεταυράκης, Ντάνκερλουι (38΄ Πηλέας), Μορέιρα (46΄ Άλεξιτς), Οικονόμου (79΄ Μπέργκστρομ), Μούργος, Σοφιανός (62΄ Ουάρντα), Γούλερι, Μπετανκόρ (46΄ Στάικος)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Καρμόνα (60΄ Γκαρθία), Άλβαρες, Χριστόπουλος, Γκρόζντανιτς (46΄ Πίτσου), Βαλιέντε, Αλάγκμπε, Ντιαρά, Σουρλής (60΄ Κωστέας), Καλτσάς (46΄ Ζουγλής), Μάντζης (75΄ Χριστόπουλος)

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου: Σύντροφος και φίλος “τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο”

Μεσολόγγι: Έρευνες σε νέο σημείο για τον Μπάμπη

Ημαθία - Παιδοκτονία: “Ο βρυκόλακας”, τα χτυπήματα με το μπιμπερό και το πόρισμα του ιατροδικαστή