“Ψυχοκόρες“: Νέα επεισόδια στο ANT1+ από την Παρασκευή (εικόνες)

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις, μετά από την πρεμιέρα του β' κύκλου της σειράς του ANT1+ που έχει "μαγέψει" το τηλεοπτικό κοινό.

Μετά την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Β’ κύκλου των «Ψυχοκορών», την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου έρχονται δύο νέα επεισόδια αποκλειστικά στο ANT1+.

Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τις τέσσερις αδελφές Πολύζου, αλλά και για όλους τους άλλους που κινούν τα νήματα γύρω τους; Πόσο ακριβά θα πουλήσουν η Βικτωρία και ο Τάσος το μέλλον της Δεσποινιώς, την ίδια στιγμή που η Μαρίκα αγωνίζεται να μάθει πού βρίσκεται η μικρή της αδερφή; Τι αποφάσεις έχει πάρει η Νέλλα μετά από τον εγκλεισμό της στο ψυχιατρείο από τον Κοσμά; Πώς η Φρόσω προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά τη γέννηση του γιου της; Γιατί η Βασιλική, παρόλο που πετυχαίνει στις εξετάσεις, δεν προλαβαίνει να χαρεί τη «νίκη» της;

Μη χάσετε, αυτή την Παρασκευή, τη συγκλονιστική συνέχεια του Β’ κύκλου των «Ψυχοκορών».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Επεισόδιο 3 - «Πισώπλατα παιχνίδια»

Η Βασιλική δίνει εξετάσεις για την εισαγωγή της στο κολλέγιο. Ο Τύπος «χτυπά» τη Μάγια, που ακολουθεί τη συμβουλή του πατέρα της και φεύγει για λίγο καιρό στις Σπέτσες ώσπου να ηρεμήσει η κατάσταση. Ο Παύλος μαθαίνει πως εδώ και καιρό δεν μπαίνει πλέον το έμβασμα από τον Αρδίτη στους γονείς του και αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Με τον νεογέννητο γιό της πλέον στα χέρια της, η Φρόσω αλλάζει τελείως τη στάση της απέναντι στον Νάτση. Η Δεσποινιώ πιάνει δουλειά στο θέατρο και η Νέλλα αναζητά τον Τάσο.

Επεισόδιο 4 - «Μην Εμπιστεύεσαι Κανέναν»

Η Μαρίκα απορεί με τη συμπεριφορά της Νέλλας και την ξαφνική της προτίμηση σε εκείνη κι όχι στην Αρχοντούλα. Προς έκπληξη όλων, ο Παύλος ανακοινώνει ότι θα ακολουθήσει κι εκείνος στο ταξίδι στις Σπέτσες. Ο Στράτος και ο Οδυσσέας βάζουν τις γυναίκες τους να επηρεάσουν την Ευανθία για τα κτήματα. Η Ευανθία φέρνει παραμάνα για το μωρό για να απομακρύνει τη Φρόσω από κοντά του. Ο Σώτος γυρίζει σπίτι από το Μόναχο και ο Κοσμάς του ανακοινώνει τις επαγγελματικές βλέψεις του για εκείνον. Η Νέλλα συνεχίζει τις προσπάθειες να εντοπίσει τον Τάσο, ο οποίος συναντά τη Βικτωρία και καταστρώνουν μαζί το σχέδιό τους για τη Δεσποινιώ…

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions