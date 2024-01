Κοινωνία

Ξυλοδαρμός: Στο νοσοκομείο 4χρονος που κακοποίησε ο πατριός του

Σε κρίσιμη κατάσταση είναι η υγεία του παιδιού που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Στο Θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 4χρονος, ο οποίος δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον πατριό του.

Το παιδί, από τον καταυλισμό Ρομά, στον Βλυχό Μεγάρων, μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Ο δράστης αναζητείται.

