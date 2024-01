Πολιτική

Ίμια: Τουρκική πρόκληση κατά Καλύμνιων ψαράδων αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1 (βίντεο)

Στο βίντεο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ξεκάθαρα η πρόκληση των Τούρκων έναντι των Ελλήνων ψαράδων.

Νέα πρόκληση των Τούρκων ανοιχτά των Ιμίων, αποκάλυψε απόψε ο ΑΝΤ1. Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, η Γεωργία Λαγού, καταγράφονται οι απειλές της τουρκικής ακτοφυλακής, σε καλύμνιους ψαράδες.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΝΤ1 το προκλητικό περιστατικό σημειώθηκες πριν από τρεις ημέρες στην θαλάσσια περιοχή των Ιμίων, μεταξύ τουρκικής ακτοφυλακής και των Καλύμνιων ψαράδων.

Τρεις άνδρες της τουρκικής ακτοφυλακής βρίσκονται πάνω σε μία φουσκωτή λέμβο και πλησιάζουν απειλητικά προς το καΐκι των ψαράδων. Τους λένε να φύγουν από τη θαλάσσια περιοχή, όπου ψαρεύουν και κινούνται απειλητικά προς το μέρος τους, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Μάλιστα δεν διστάζουν, όπως ακούγεται και στο βίντεο, να τους τρομοκρατήσουν επιδεικνύοντας ακόμα και τον οπλισμό που φέρουν.

Αμέσως οι ψαράδες ειδοποιήσαν το Λιμενικό, ενώ μετά από λίγα λεπτά οι Τούρκοι λιμενικοί αποχώρησαν προς τα τουρκικά παράλια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, αυτή η λέμβος στάλθηκε από μεγαλύτερο σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής που παρακολουθούσε λίγο πιο μακριά.

Στη θαλάσσια περιοχή των Ιμίων κάθε Δεκέμβριο και Ιανουάριο σημειώνονται σειρά περιστατικών, καθώς αυτή είναι η λεγόμενη εποχή της τσιπούρας.

