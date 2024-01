Ντόναλντ Τραμπ: Πέθανε η πεθερά του, μητέρα της Μελάνια

Η ανάρτηση της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ για τον χαμό της μητέρας της.

Η Αμαλία Κναβς, η μητέρα της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ, απεβίωσε σε ηλικία των 78 ετών, ανακοίνωσαν η κόρη της και ο γαμπρός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Με βαθιά λύπη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μητέρας μου», έγραψε η Μελάνια Τραμπ χθες σε μήνυμά της στο X, περιγράφοντας «μια δυνατή γυναίκα που συμπεριφερόταν πάντα με χάρη, ζεστασιά και αξιοπρέπεια».

It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.



Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband, daughters, grandson, and son-in-law. We will miss her beyond…