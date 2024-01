Κοινωνία

Κολωνός – μαστροπεία: Αίτημα για γραπτή κατάθεση της 12χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίστηκε με την κατάθεση της θείας του παιδιού η δίκη για τον βιασμό και τη μαστροπεία, με τους 26 κατηγορούμενους.

-

Της Λίας Κοντοπούλου

Αίτημα να δώσει γραπτώς συμπληρωματική κατάθεση η ανήλικη στην υπόθεση του Κολωνού υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων στο δικαστήριο. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες όπως αυτές τους έχουν αποδοθεί από τις Αρχές.

Οι 26 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση βιασμού, μαστροπείας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό, δεν αποδέχονται το κατηγορητήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δίκη που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, όταν η εισαγγελέας ανέγνωσε το πολυσέλιδο δριμύ «κατηγορώ» ο ένας μετά τον άλλο έλαβαν το λόγο και αρνήθηκαν τα αδικήματα, όπως αυτά έχουν περιγραφεί από τις Αρχές.

«Για την προστασία του παιδιού θεωρήσαμε σημαντικό αντί να μαθευτούν αυτοί που κάνανε και ό,τι κάνανε και τις αποτρόπαιες πράξεις τους, θεωρήσαμε σωστό να προστατευθεί το παιδί…», δήλωσε η δικηγόρος της ανήλικης, Ασπασία Ταραχοπούλου.

Δικηγόροι των κατηγορουμένων υπέβαλαν αίτημα να υποβληθούν γραπτώς συμπληρωματικές ερωτήσεις στο ανήλικο κορίτσι. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί του αιτήματος σε επόμενη συνεδρίαση. Εφόσον ανάψει το «πράσινο φως», το κορίτσι θα απαντήσει γραπτώς σε προκαθορισμένες ερωτήσεις υπό την επίβλεψη παιδοψυχολόγου.

«Να υποβληθεί η ανήλικη σε συμπληρωματική κατάθεση από ειδικό εκπαιδευμένο παιδοψυχολόγο γεγονός που δεν είχε γίνει σε προγενέστερο στάδιο της προδικασίας και σε ειδική παιδοδιαγνωστική ψυχολογική εξέταση», ζήτησε ο συνήγορος υπεράσπισης, Κωνσταντίνος Αγγελής.

Πρώτη μάρτυρας της δίκης εξετάστηκε η θεία της ανήλικης, η οποία το καλοκαίρι του 2022 ήταν εκείνη που είχε διαπιστώσει ότι η 12χρονη ανιψιά της έχει ύποπτες συνομιλίες στα κοινωνικά δίκτυα με άγνωστα πρόσωπα και είχε ειδοποιήσει μαζί με τη μητέρα του κοριτσιού τις Αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου: Σύντροφος και φίλος “τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο”

Κορονοϊός: Η διατροφή “ασπίδα” από τη νόσηση με Covid-19

Ημαθία - Παιδοκτονία: “Ο βρυκόλακας”, τα χτυπήματα με το μπιμπερό και το πόρισμα του ιατροδικαστή