Εορτολόγιο - 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι έχουν σήμερα την γιορτή τους.

Σήμερα, 11 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Η Σύναξις των Μυρίων αγίων Αγγέλων

Μάρτυρος Μάϊρος

Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου (†529)

Αγαπίου του αρχιμανδρίτου,

Θεοδώρου και Στεφάνου, του εν Πλακιδιναίς

Βιταλίου.

Θεοδοσίου επισκόπου Τραπεζούντας και

Θεοδοσίου ηγουμένου της εν Άθω ιεράς Μονής του Φιλόθεου, του Θεσσαλονικέως.

Σήμερα γιορτάζουν: Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό

Ανατολή ήλιου: 07:40 – Δύση ήλιου: 17:24

Σελήνη 29.4 ημερών

Ο Θεοδοσίος, επισκόπος Τραπεζούντας, γ εννήθηκε στο χωριό Μωγαρισσού της Καππαδοκίας από πολύ πιστούς και ενάρετους γονείς, τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Διέπρεψε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Μεγάλου. Αρνήθηκε την έγγαμη ζωή και σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Από πολύ νωρίς διακρίθηκε για την εγκράτεια και την ηθική του τελειότητα. Αφού ασκήτεψε κοντά σε μεγάλους ασκητές, όπως ο Συμεών ο Στυλίτης και ο ησυχαστής Λογγίνος, αποσύρθηκε σε ησυχαστήριο όπου δίδασκε το λόγο του Θεού στους περαστικούς διαβάτες. Η φήμη του για την αγία ζωή του έγινε γρήγορα γνωστή στα πέρατα της αυτοκρατορίας και έφερε στο ησυχαστήριό του δεκάδες αδελφούς αναγκάζοντας τον Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα ευρύχωρο μοναστήρι όπου ο άγιος εφάρμοσε πιστά τα πρότυπα του ασκητικού βίου. Έκανε πολλά θαύματα και, αφού δίδαξε τις αρετές της ασκητικής ζωής στους εκατοντάδες μαθητές του, εκοιμήθη σε βαθύ γήρας.

Ο Θεοδοσίος, ηγουμένος της εν Άθω ιεράς Μονής του Φιλόθεου, ο Θεσσαλονικεύς, γ εννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την οποία εγκατέλειψε σε ηλικία 18 ετών για να γίνει μοναχός στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, στην οποία έγινε ηγούμενος. Αργότερα ανέλαβε την ηγουμενία της Μονής Μαλάνων και ακολούθως εκλέχθηκε επίσκοπος Τραπεζούντος. Εκοιμήθη ειρηνικά, αφού διακρίθηκε για την ενάρετη ζωή του.