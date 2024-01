Κοινωνία

Έγκλημα - Βόλος: “Ο “θείος” βίαζε την ανήλικη για 3 χρόνια - Όρκισε τις αδελφές της να μην μιλήσουν”

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του 50χρονου πατέρα, που σκότωσε τον κουνιάδο του, μετά τους ισχυρισμούς της κόρης του για ότι βίωνε επί σειρά ετών ως παιδί.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Μιχάλης Βασιλικός, δικηγόρος του 50χρονου που σκότωσε τον κουνιάδο του στον Βόλο, αφού έμαθε από την κόρη του ότι την βίαζε επί σειρά ετών όταν ήταν ανήλικη.

Όπως διευκρίνισε ο συνήγορος του κατηγορούμενου, «το κορίτσι δεν βιαζόταν από τα 9 έτη του, από 9 ετών δεχόταν παρενοχλήσεις. Οι βιασμοί γίνονταν από την ηλικία των 12 ετών μέχρι τα 14 της χρόνια. Νομικά δεν υπήρχε βιασμός από τα 9 έτη της κόρης του δράστη, όμως σε κάθε περίπτωση το παιδί ήταν κάτω των 14 ετών όταν συνέβαιναν», οπότε ισχύει επιβαρυντική περίσταση του νόμου.

Ο κ. Βασιλικός είπε ότι ο δράστης δεν θέλησε να εκτελέσει τον κουνιάδο του, σημειώνοντας ότι «δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση ούτε βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως διατυπώθηκε η κατηγορία», ενώ ανέφερε πως θα εξηγήσει στην Δικαιοσύνη γιατί είχε μαζί του όπλο όταν συνάντησε τον αδελφό της δεύτερης συζύγου του, μετά τις αποκαλύψεις της κόρης του για όσα γίνονταν στο παρελθόν και για τον εκβιασμό που υποστηρίζει ότι δεχόταν από τον αδελφό της μητριάς της για να της αποσπά χρήματα, με την απειλή δημοσιοποίησης οπτικού υλικού από τον βιασμό της.

Ερωτηθείς για το κατά πόσον είχε αντιληφθεί κάποιος στην οικογένεια τον εφιάλτη που ζούσε το κορίτσι, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, ο Μιχάλης Βασιλικός είπε ότι «δεν είναι κάτι που γινόταν κάθε ημέρα. Το πρόσωπο ήταν οικείο και δεν γεννούσε απορίες η παρουσία του ανθρώπου αυτού στο σπίτι. Οι γονείς έλειπαν όλη την ημέρα από το σπίτι και στο σπίτι έμεναν η κόρη του δράστη και ο αδελφός της από τον δεύτερο γάμο του πατέρα της».

Σημείωσε ότι «η μητέρα της κοπέλας έχει πεθάνει προ πολλών ετών σε τροχαίο δυστύχημα, δεν έχω μιλήσει με την μητριά του κοριτσιού. Ο πατέρας μου είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Έχει τρία κορίτσια από τον πρώτο γάμο και ένα αγοράκι από τον δεύτερο γάμο του. Τα δύο πρώτα κορίτσια, που δεν έχουν δεχθεί κανενός είδους παρενόχληση από τον αδελφό της μητριάς τους, όταν ενηλικιώθηκαν, πέρασαν σε πανεπιστήμιο και έφυγαν από το σπίτι».

Ο δικηγόρος τόνισε ότι η 18χρονη σήμερα κοπέλα, «στα αδέλφια της είχε μιλήσει, αλλά όχι με πολλές λεπτομέρειες. Είχαν μιλήσει για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το κορίτσι όμως είχε ζητήσει από τις αδελφές του να μην αποκαλύψουν τίποτα σε κανέναν».





