Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Βαρτζόπουλος: Πείστηκα και θα ψηφίσω “ναι”

Ο υφυπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στην παρέμβαση του πρωθυπουργού, η οποία τον έκανε να αλλάξει την αρχική του στάση.

Άλλαξε απόφαση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ο υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, δήλωσε πως θα υπερψηφίσει τελικά τη ρύθμιση, εξηγώντας και τους λόγους που τον έκαναν να αλλάξει στάση.

«Ο πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους»

«Δεν θα απέχω, ούτε θα καταψηφίσω. Ο πρωθυπουργός έκανε μια ουσιαστική παρέμβαση γιατί έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με ξεκάθαρο τρόπο. Αυτό που κάνουμε είναι μια παρέμβαση με καθαρά κοινωνικό πρόσημο αλλά καμία παρέμβαση στην πυρηνική οικογένεια. Δεν αφορά τεκνοποιία, δεν αφορά παρένθετες μητέρες, δεν αφορά παρέμβαση στον φυσικό νόμο. Είναι μια παρέμβαση στον τομέα των δικαιωμάτων» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαρτζόπουλος.

Συνέχισε λέγοντας πως «όσα είπε ο πρωθυπουργός δεν έχουν καμία σχέση με την ιδεοληπτική στάση της αριστεράς για γονέα 1 και γονέα 2. Η παρέμβαση του πρωθυπουργού ξεδιάλυνε κάθε αμφιβολία για τη δική μας παρέμβαση που έχει ένα απολύτως κοινωνικό πρόσημο και σε επίπεδο δικαιωμάτων ενηλίκων και ανηλίκων».

Στην ερώτηση δε, αν ψηφίζει «ναι» ο κ. Βαρτζόπουλος απάντησε «βεβαίως, γιατί υπάρχει μόνο μια κοινωνική παρέμβαση».

Παράλληλα, εξήγησε ότι ο νόμος του κράτους από το 2005 για την παρένθετη μητρότητα «επιτρέπει την παρένθετη μητέρα και ορθότατα το κάνει γιατί θέλει να βοηθήσει την τεκνοποιία ζευγαριών που έχουν πρόβλημα υγείας. Είναι απολύτως σαφής η θέση του νόμου».

Τέλος, ερωτώμενος εάν υπουργός που καταψηφίζει πρέπει να παραιτείται ο κ. Βαρτζόπουλος, μιλώντας στο OPEN, οπως αναφέρει το ethnos.gr, απάντησε ότι «ο βουλευτής εκλέγεται από τον λαό, ο υπουργός όμως δεν εκλέγεται αλλά διορίζεται από τον μοναδικό φορέα λαϊκής εξουσίας, τον πρωθυπουργό. Όταν ο υπουργός θέλει να πει κάτι το λέει στο υπουργικό συμβούλιο. Έξω πρέπει να έχει μια εικόνα η εκτελεστική εξουσία και το ίδιο αφορά και τους υφυπουργούς».

