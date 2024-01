Αθλητικά

Έρικσον: “Μου μένει ένας χρόνος ζωής”

Δραματική αποκάλυψη του Έρικσον σε ραδιοφωνική συνέντευξη του, όπου δήλωσε πως προτιμά να μην σκέφτεται τον χρόνο που του έχει απομείνει...

Ο Σβεν Γκόραν Ερικσον αποκάλυψε πως πάσχει από καρκίνο και δεν του μένει πάνω από ένας χρόνος ζωής.

Ο 75χρονος Σουηδός τεχνικός, με θητεία σε διάφορους συλλόγους με κορυφαία στιγμή του την ανάληψη της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, σε συνέντευξη του στο κρατικό ραδιόφωνο της Στοκχόλμης αποκάλυψε τα άσχημα νέα.

Όπως ανέφερε, «Μου είπαν οι γιατροί πως στην καλύτερη περίπτωση μου μένει ένας χρόνος. Στη χειρότερη κάποιοι μήνες. Θα το παλέψω όσο μπορώ. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος. Είναι καλύτερα να μην το σκέφτεσαι».

Συνέχισε λέγοντας «Δεν θέλω να παραπονιέμαι και ν' αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ήμουν άτυχος και συνέβη σε εμένα, προτιμώ να είμαι αισιόδοξος και να μην τα παρατήσω».

Ο διάσημος Σουηδός προπονητής στην προπονητική καριέρα του κάθισε στον πάγκο των Γκέτεμποργκ, με την οποία κατέκτησε το κύπελλο UEFA, αλλά και των Μπενφίκα, Ρόμα, Σαμπντόρια, Λάτσιο, Μάντσεστερ Σίτι και Λέστερ.

