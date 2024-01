Κόσμος

Γκιουλέρ: Η Τουρκία θα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στις...

Πότε η Τουρκία θα πει το οριστικό "ναί'' για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Numan Kurtulmus, πρόεδρος της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το «χρονοδιάγραμμα» της έγκρισης από την Ολομέλεια του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι θα αξιολογηθεί. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του AKP, Abdullah Guler, χρησιμοποίησε τη φράση «τις επόμενες εβδομάδες» όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Ο Guler δήλωσε ότι εάν η Σουηδία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα εγκριθεί η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, όπως και της Φινλανδίας.

Ο Guler δήλωσε «θα αξιολογήσουμε αυτό το θέμα τις επόμενες εβδομάδες», όταν ανοίξει η Ολομέλεια της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας την επόμενη εβδομάδα.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες συντονισμού με τις ΗΠΑ για το πακέτο F-16. Βάσει αυτού, αφού εγκριθεί το πρωτόκολλο προσχώρησης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από το τουρκικό κοινοβούλιο, το αμερικανικό ΥΠΕΞ θα αποστείλει επιστολή στο Κογκρέσο σχετικά με την πώληση των F16. Και αφού φτάσει στο Κογκρέσο η επιστολή του Αμερικανού Προέδρου Biden «η οποία θα ζητά έγκριση», θα ακολουθήσει μια «περίοδος σιωπής» 15 ημερών σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα. Με άλλα λόγια, εάν δεν υπάρξει αντίρρηση, το πολιτικό εμπόδιο για την πώληση θα έχει αρθεί.

