Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

Για περίοδο που λόγω του Ουρανού μπορούν να προωθηθούν θέματα με προοδευτικό πρόσημο, όπως είχε επισημάνει η ίδια προ μηνών, με αναφορά στις 11 Ιανουαρίου, έκανε λόγο την Πέμπτη η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως επεσήμανε η αστρολόγος, «στις 11 Ιανουαρίου πραγματοποιείται νέα Σελήνη, η σύνοδος Ηλίου – Σελήνης και η παρουσία του Ουρανού προωθούν αυτήν την περίοδο ότι είναι προοδευτικό, όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «μπορούμε να προωθήσουμε νέα θέματα και να κάνουμε μια καινούρια αρχή», ενώ επεσήμανε πως «σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα, αλλά αυτό όλο θα διαρκέσει μέχρι την πανσέληνο, που θα γίνει στις 20 του μήνα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





