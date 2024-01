Κοινωνία

Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Ένταση στο συλλαλητήριο των φοιτητών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας ζήτησαν οι φοιτητές, καθώς και ανάκληση του νομοσχεδίου. Η δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα.

-

Ενταση σημειώθηκε μπροστά από τη Βουλή κατά τη διάρκεια του φοιτητικου συλλαλητηρίου.

Αστυνομικοί και συγκεντρωμένοι συγκρούστηκαν μπροστά από τον αγνωστο στρατιώτη με την αστυνομία να προχωράει και στην χρήση χημικων.

Στη Θεσσαλονικη διμοιρία των ΜΑΤ δέχτηκε επίθεση με βόμβες μολότοφ από ομάδα κουκουλοφόρων εξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην Αθηνα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας πραγματοποίησαν πορεία, κατά του νομοσχεδίου για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα με πανό και συνθήματα ζήτησαν και ενίσχυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας.

Παρόμοια συλλαλητήρια πραγματοποιήθηκαν και σε ακόμη 17 πόλεις.

Η σημερινή κινητοποίηση ήταν η πρώτη, την ώρα αρκετές σχολές τελουν υπό κατάληψη. Την ίδια ώρα νέες κινητοποιήσεις ετοιμαζονται και από τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωση του ζήτησε από την κυβέρνηση να μην φέρει στην Βουλή το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια:

«Οι χιλιάδες φοιτητές, πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί που σήμερα διαδηλώνουν ενάντια στα σχέδια ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων έχουν δίκιο, γιατί ζητούν πτυχία με αξία και όχι πτυχία που πωλούνται κι αγοράζονται. Το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι σαφές: Να μην φέρει καν στη Βουλή αυτό το άδικο νομοσχέδιο που εξαρτά την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από το πορτοφόλι κάθε οικογένειας και υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας για τα σημερινά συλλαλητήρια ενάντια στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Ειδήσεις σήμερα:

Ημαθία - Παιδοκτόνος: Έρευνα για μαύρη μαγεία ζητά ο πατέρας του μωρού (βίντεο)

Αυστρία: “Χρυσή” κληρονόμος θέλει να χαρίσει 25 εκατομμύρια ευρώ

Μεταμόσχευση ήπατος: Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνάντησε την 23χρονη λήπτρια (εικόνες)