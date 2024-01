Πολιτισμός

JukeBooks: Νέα συνδρομητικά πακέτα

Απεριόριστη πρόσβαση σε εκατοντάδες audiobooks από 4,99€ τον μήνα, στο ετήσιο πακέτο!

Το JukeBooks, ο πρωτοπόρος στον χώρο των audiobooks, ανακοινώνει την επέκταση της γκάμας των συνδρομητικών πακέτων του, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Το 2024, λοιπόν, ξεκινάει με εκπλήξεις για τους λάτρεις των audiobooks, με τις νέες επιλογές συνδρομών που προσφέρει το JukeBooks, να σας δίνουν την ευκαιρία να βάλετε τα βιβλία στην καθημερινότητά σας ακόμα πιο εύκολα!

Πιο συγκεκριμένα:

Μηνιαία Συνδρομή 9,99€/μήνα: Το βασικό πακέτο που προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση στην πλούσια συλλογή του JukeBooks με εκατοντάδες audiobooks σε όλες τις κατηγορίες.

Όλα τα πακέτα προσφέρουν 15 ημέρες δωρεάν δοκιμής, ενώ η συλλογή του JukeBooks είναι εξαιρετικά πλούσια και περιλαμβάνει audiobooks από όλες τις κατηγορίες με εξαιρετικές αφηγήσεις από αγαπημένους ηθοποιούς, και όχι μόνο.

Μην χάσετε την ευκαιρία να εξερευνήσετε τον ξεχωριστό κόσμο των audiobooks με το JukeBooks.

Επισκεφτείτε σήμερα το Jukebooks.gr και επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στον δικό σας ρυθμό ζωής για να μην σταματάτε να ακούτε βιβλία!

