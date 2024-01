Κόσμος

ΗΠΑ: Ζευγάρι ηλικιωμένων πέθανε από υπερβολική ζέστη

Το ζευγάρι είχε παραπονεθεί στους συγγενείς του, ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την θέρμανση του σπιτιού.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ, βρέθηκε νεκρό στην κρεβατοκάμαρά του, με την θερμοκρασία του καυστήρα της οικίας του να υπολογίζεται ότι έφτασε μέχρι τους 538 βαθμούς Κελσίου.

Το ζευγάρι, βρέθηκαν νεκρότο απόγευμα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις αρχές η θερμοκραασία στην κατοικία ήταν στους 49 βαθμούς Κελσίου, παρ' όλο που είχαν ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου για περισσότερα από 20 λεπτά.

Τρεις μέρες νωρίτερα, οι ηλικιωμένοι είχαν παραπονεθεί στους συγγενείς τους, λέγοντας τους πως αντιμετώπιζαν πρόβληματα με την θέρμανση, με τους δεύτερους να τους επισκέπτονται για να το διορθώσουν.

Οι συγγενείς επικοινώνησαν με τις αρχές, επειδή δεν είχαν νέα από τους ηλικιωμένους. Το ζευγάρι βρέθηκε από έναν διασώστη, ο οποίος μπήκε στο σπίτι από ένα ξεκλείδωτο παράθυρο. Ο διασώστης προσπάθησε να μετρήσει την θερμοκρασία σώματος του ζευγαριού η οποία υπερέβαινε την μέγιστη θερμοκρασία του θερμομέτρου (41.1 βαθμούς).

Οι δυνάμεις τις πυροσβεστικής, είπαν πως ο καυστήρας που βρισκόταν στο υπόγειο είχε φτάσει σε εσωτερική θερμοκρασία τους 538 βαθμούς Κελσίου και φαινόταν σαν να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

