“Σωτέ”: Νέο απολαυστικό επεισόδιο αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (εικόνες)

Η πρωτότυπη κωμική σειρά με την Δάφνη Λαμπρόγιαννη, προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με επίκεντρο τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα της σεζόν.

-

Το ΑΝΤ1+ φέρνει αποκλειστικά, την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, το νέο επεισόδιο της πικάντικης σουρεαλιστικής κωμωδίας «ΣΩΤE», με πρωταγωνίστρια την ανατρεπτική Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Η εκκεντρική και αφοπλιστικά ειλικρινής σεφ Σωτέ Βοκάκη, μπλέκει σε καταστάσεις που ούτε καν είχε φανταστεί προκειμένου να βοηθήσει την κόρη που άφησε στα κρύα του λουτρού εδώ και δέκα χρόνια αλλά τελικά… αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια είναι η ίδια η Σωτέ!

Αυτή την Παρασκευή, απολαύστε το νέο επεισόδιο της πρωτότυπης γαστροκωμωδίας «ΣΩΤE».

Περίληψη των προηγούμενων επεισοδίων

Η πολυβραβευμένη σεφ με δύο αστέρια Μισελέν Σωτέ Βοκάκη, καλείται από τη Μαριάννα, την κόρη που έχει να δει δέκα χρόνια, να πάρει τη θέση ενός από τους δύο κριτές του ριάλιτι μαγειρικής «Fork Off», που πέθανε ξαφνικά. H Σωτέ έρχεται στην Ελλάδα, αλλά χωρίς την αίσθηση της γεύσης και χωρίς ίχνος τηλεοπτικού ταλέντου.

Το πρώτο επεισόδιο του μαγειρικού σόου είναι μια παταγώδη αποτυχία. Νίκολας (Βασίλης Κουκαλάνι) και Μαριάννα (Κατερίνα Μαυρογεώργη) προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν και τον τελευταίο τους χορηγό. Η Σωτέ αποκαλύπτει στην Μαριάννα ότι δεν έχει γεύση και καταστρώνουν ένα σχέδιο από κοινού. Η Σωτέ συγκρούεται με τον Τεό (Ρικάρντο Νκόσι) για το νέο μενού του εστιατορίου στη Βαρκελώνη, ενώ στο ριάλιτι βρίσκεται σε μια συνεχή κόντρα με τον άλλο κριτή, τον Μίλτο (Βασίλης Μαγουλιώτης).

Όσα θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 6 – «Σε απόγνωση η Σωτέ»

Η επίσκεψη της κριτικού γαστρονομίας στο εστιατόριο στη Βαρκελώνη, οδηγεί τη Σωτέ στα όρια της απόγνωσης. Στο ριάλιτι μαγειρικής «Fork Off», η Σωτέ αναμετράται ξανά με τον Μίλτο και τους δαίμονές της. Επιχειρεί να παρουσιάσει το μενού της τηλεοπτικά, προκειμένου να σώσει το εστιατόριό της. Σύμμαχός της στην «προσπάθεια διάσωσης» στέκεται η Μαριάννα. Τότε συνειδητοποιεί ότι η μόνη της ελπίδα είναι η κόρη της. Θα καταφέρει να διατηρήσει τα αστέρια Μισελέν στο εστιατόριο της; Θα γεφυρώσει το χάσμα με την κόρη της;

Το νέο ΑΝΤ1+ Original «ΣΩΤE» είναι αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, με καινούργιο επεισόδιο κάθε Παρασκευή. Κάντε εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr και δείτε την πιο ανατρεπτική κωμωδία της χρονιάς.

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μαγουλιώτης, κ.α.

Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Γιώργος Γαρεφαλάκης, Παναγιώτης Μελίδης

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταύρος Τσιαούσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Filmiki Productions

