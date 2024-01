Καιρός

Καιρός - Παρασκευή: βοριάδες, βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Που αναμένονται χιονοπτώσεις. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και το βράδυ στα ημιορεινά της Χαλκιδικής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα κυμανθεί στα βόρεια και τα κεντρικά από -05 (μείον 5) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 06 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο θα δούμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, με βαθμιαία ενίσχυση σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη θα σημειωθεί καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη θα δούμε καιρό αρχικά αίθριο. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, στην ανατολική Μακεδονία και στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Στη Χαλκιδική θα σημειωθούν από το απόγευμα ασθενείς βροχές και το βράδυ στα ορεινά- ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία θα εμφανιστούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το πρωί στα νότια και από το βράδυ στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και οι βροχές θα περιοριστούν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια όπου υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Από το μεσημέρι στα βόρεια και αργότερα στα νότια ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός το Σάββατο

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις βορειότερες περιοχές χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές των ανωτέρω περιοχών (ενδεικτικό υψόμετρο από τα 500-600 μέτρα και πάνω). Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ και από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα της τάξεως των 5 με 6 βαθμών Κελσίου. Στα βόρεια και τα κεντρικά δε θα ξεπεράσει τους 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά, που στα βόρεια θα είναι ισχυρός.



