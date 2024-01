Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Μαρινάκης στον ΑΝΤ1: Παρά την κριτική της, η αντιπολίτευση πρέπει να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο (βίντεο)

Ποια κριτική άσκησε σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας παράλληλα σε υπερψήφιση.

Έκκληση στην αντιπολίτευση να ψηφίσει το νομοσχέδιο ως έχει ακόμα και αν το θεωρεί ελλιπές, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας την Πέμπτη το βράδυ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο κ. Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της ρύθμισης ως κατεβαίνει, και σημείωσε ότι ελλιπής ή όχι, αυτή είναι η νομοθέτηση την οποία θεωρεί ορθό να υποβάλει ο πρωθυπουργός της χώρας.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του να νομοθετήσει “ολοκληρωμένα” για το ζήτημα και δεν το έκανε, ενώ σχετικά με το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη για χειριστική αντιμετώπιση της αντιπολίτευσης ενόψει απουσίας κομματικής πειθαρχίας είναι σεβαστή, αφού όμως πρώτα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσδιορίσει τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στο νομοσχέδιο.

