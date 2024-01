Πολιτική

Κασσελάκης για Ανδρουλάκη: Δε συνεργαζόμαστε με εκβιαζόμενους αρχηγούς

Ανοιχτή και εφ' όλης της ύλης επίθεση σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη από τον επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Ανοιχτή επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας την Πέμπτη στον τηλεοπτικό σταθμό Star, με κύρια αιχμή, το επικείμενο νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών.

«Στάση πολιτικής δειλίας να ωθεί τους βουλευτές του σε αποχή» χαρακτήρισε τη σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν να καλείς τους βουλευτές σου έμμεσα η άμεσα να απόσχουν; Τι ηγετικότατα είναι αυτή;».

Ο κ. Κασσελάκης αποκάλυψε ότι ο ίδιος θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τον πρωθυπουργό εάν όντως πιστεύει ότι είναι σημαντικό το νομοσχέδιο για την κοινωνία «να επιβάλλει κομματική πειθαρχία, όπως θα επιβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ». Πρόσθεσε επίσης ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα» και ότι «δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ απέναντι στην κοινωνική πρόοδο».

Όσον αφορά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ανέφερες ότι είναι ημιτελές, αλλά ότι οι γάμος των ομόφυλων ζευγαριών μπορεί να περάσει χάρη στις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβερνητική πλειοψηφία.

«Δεν είμαι απλά ο Στέφανος. Είμαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» τόνισε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Η στάση του κ. Ανδρουλάκη είναι μια στάση πολιτικής εκμετάλλευσης. Είναι δυνατόν ο πρόεδρος ενός προοδευτικού κόμματος να βασίζεται στην ψήφο των Πλεύρη - Βορίδη για να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων;» αναρωτήθηκε, ενώ χαρακτήρισε τη στάση του «άκρως καιροσκοπική».

Σχετικά με όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης για μετά τις ευρωεκλογές και «την πρωτοβουλία για ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αναφέρθηκε στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει με τον πρωθυπουργό, «ο οποίος τον έχει ως εκβιαζόμενο πρόεδρο της ήσσονος αντιπολίτευσης». Στην ίδια κατεύθυνση αναρωτήθηκε: «Έχει κάνει μήνυση για τις υποκλοπές στον Κυριάκο Μητσοτάκη; Γιατί δεν πάει στο επόμενο βήμα;». Αλλά και σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαζόταν θεωρητικά με ένα κόμμα που είναι υπερχρεωμένο στις τράπεζες και με έναν πρόεδρο που είναι εκβιαζόμενος;».

Ο κ. Κασσελάκης συμπλήρωσε ότι ο προοδευτικός χώρος θα εκφραστεί μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος «θα κατέβει στις εθνικές εκλογές ως ένα ανανεωμένο αυτόνομο κόμμα, για αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και για το ζήτημα της ακρίβειας και δεσμεύθηκε για μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.

Σχετικά με το σενάριο να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα ανέφερε ότι έχει απορρίψει το ενδεχόμενο αλλαγών μετά τις εκλογές και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε αυτές με κοστολογημένο πρόγραμμα.

Ο κ. Κασσελάκης δήλωσε ότι έχει δανείσει 200.000 ευρώ στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν έχει στραφεί για χρηματοδότηση του κόμματος σε «συμφέροντα».

Όσον αφορά τη συνεδρίαση στις Σπέτσες ανέφερε ότι δεν είναι συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. «Είναι μία ανταπόδοση σε όσους έβγαλαν πολλή δουλειά το συγκεκριμένο διάστημα και θα βγάλουμε και από εκεί». Όπως ανέφερε προφανώς υπάρχει έκπληξη από αυτήν την πρόταση αυτή τη στιγμή, αλλά απάντησε ότι θα προσέλθουν όλοι οι βουλευτές του.

Για τα όσα δήλωσε ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Καπνισάκη στο Documento ότι ο κ. Μητσοτάκης του πρότεινε Υπουργείο μέσω του πρώην υφυπουργού Αντώνη Διαματάρη ο κ. Κασσελάκης επέμεινε στον ισχυρισμό, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, σχετικά με το ποιο Υπουργείο του πρότεινε, λέγοντας ότι «αυτά είναι κουτσομπολιά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε τέλος ότι θα πάει στον στρατό τον Μάρτιο και ότι περιμένει να τον ενημερώσει ο βουλευτής του κόμματος και πρώην ΑΓΕΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης για τις λεπτομέρειες.

