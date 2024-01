Κόσμος

Υεμένη: ΗΠΑ και Βρετανία εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή κατά των Χούθι (εικόνες)

Στοχευμένα πλήγματα σε θέσεις των ανταρτών από δυνάμεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ έγιναν στην διάρκεια της νύχτας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε την ικανοποίησή για τα «επιτυχή» πυραυλικά πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη εναντίον θέσεων και εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν.

Ο κ. Μπάιντεν ανέφερε πως αυτή η «αμυντική» επιχείρηση διεξήχθη σε αντίδραση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και είχε την «υποστήριξη» της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας.

Προειδοποίησε, στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο, πως «δεν θα διστάσει» να «διατάξει κι άλλα μέτρα» αν κρίνει πως είναι απαραίτητο.

Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησής του είπε πως τα πλήγματα είχαν «συγκεκριμένα» στόχο «υποδομές» από τις οποίες εξαπολύονται «πύραυλοι», «drones», καθώς και «ραντάρ».

Επανέλαβε εξάλλου την αμερικανική θέση ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς αν όχι ο βασικός υποστηρικτής» του κινήματος των σιιτών ανταρτών και τους παρέχει τόσο οπλισμό, όσο και πληροφορίες προς χρήση στις επιθέσεις τους.

«Ακρίβεια»

Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έχουν «ιστορικά ιδιαίτερη ευθύνη στην υπεράσπιση» των σημαντικών θαλασσίων οδών του διεθνούς εμπορίου.

Σημείωσε πως ο πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε την 1η Ιανουαρίου από την ομάδα του που είναι αρμόδια για την εθνική ασφάλεια να ετοιμάσουν στρατιωτικές «επιλογές» και πρόσθεσε πως αποφάσισε να προχωρήσει στα πλήγματα μετά την «περίπλοκη» επίθεση των Χούθι την 9η Ιανουαρίου.

Εκείνη την ημέρα, 18 drones και τρεις πύραυλοι των ανταρτών καταστράφηκαν από τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά, το βρετανικό πολεμικό HMS Diamond και μαχητικά αεροσκάφη που απονηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower.

Ανώτερος αξιωματικός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είπε σε δημοσιογράφους ότι «στοχοποιήσαμε πολύ συγκεκριμένες δυνατότητες σε πολύ συγκεκριμένες τοποθεσίες με πυρομαχικά ακριβείας», κατά τρόπο ώστε «να μειωθεί ο κίνδυνος παράπλευρων απωλειών» - με τον όρο αυτό ο στρατός των ΗΠΑ αναφέρεται σε θανάτους ή τραυματισμούς αμάχων.

«Τα πλήγματα αυτά έγιναν σε άμεση αντίδραση στις άνευ προηγουμένου επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», σημείωσε ο κ. Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για συνολικά «27 επιθέσεις» που έπληξαν «πάνω από 50 χώρες» και ανάγκασαν «πάνω από 2.000 πλοία» να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν αυτή τη θαλάσσια περιοχή.

Ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στο ότι πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση καταβλήθηκαν, κατ’ αυτόν, εντατικές διπλωματικές προσπάθειες.

(εικόνα αρχείου)

«Προειδοποίηση»

Θύμισε πως μαζί με άλλα κράτη, οι ΗΠΑ απηύθυναν πρόσφατα «προειδοποίηση χωρίς περιστροφές» στους αντάρτες και ότι προχθές Τετάρτη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε απόφαση με την οποία αξίωσε να σταματήσουν «αμέσως» τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Στόχος μας παραμένει να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις και να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε εξάλλου ανακοίνωση Τύπου των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά, της Δανίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας και της Βρετανίας που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική προεδρία.

Λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης και υποστηρίζονται από το Ιράν, όπως και η Χαμάς, διεμήνυσαν πως θα βάζουν στο στόχαστρο, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα αν έχουν οποιαδήποτε «σχέση» με το Ισραήλ, φρενάροντας την κίνηση των πλοίων.

Ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ, αντέδρασαν αναπτύσσοντας πολεμικά πλοία στην περιοχή κι ανακοινώνοντας τον Δεκέμβριο την ίδρυση ναυτικού συνασπισμού με αποστολή την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας από τις επιθέσεις των Χούθι στη θαλάσσια περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από όπου διέρχεται περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Ορισμένες μεγάλες ναυτιλιακές αποφεύγουν πλέον εντελώς την περιοχή, κάτι που αυξάνει τα κόστη των μεταφορών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

(εικόνα αρχείου)

Ανταπόδοση

Ο ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε πως σκοπός ήταν να «μειωθεί» η δυνατότητα των Χούθι να πλήττουν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε όμως πως δεν θα «εξέπληττε» την Ουάσιγκτον το ενδεχόμενο οι αντάρτες να ανταποδώσουν τα πλήγματα.

Η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι -κάθε άλλο- το μόνο καυτό σημείο στην περιοχή για τις ΗΠΑ, που υποστηρίζουν σθεναρά το Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς.

Από τον Οκτώβριο αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ και στη Συρία έχουν γίνει στόχος 130 επιθέσεων, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία κι άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο της δράσης εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που συγκροτήθηκε το 2014.

Την περασμένη εβδομάδα, ηγέτης φιλοϊρανικής ένοπλης οργάνωσης σκοτώθηκε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, τη Βαγδάτη, σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα, το οποίο προκάλεσε αγανάκτηση στην ιρακινή κυβέρνηση, η οποία βασίζεται στην υποστήριξη φιλοϊρανικών παρατάξεων.

(εικόνα αρχείου)

Τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα στην Υεμένη εναντίον των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, ήταν «περιορισμένα, απαραίτητα και αναλογικά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ρίσι Σούνακ.

«Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας, οι Χούθι συνέχισαν να διεξάγουν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων εναντίον βρετανικών και αμερικανικών πολεμικών πλοίων μόλις αυτή την εβδομάδα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί (...) Αναλάβαμε έτσι περιορισμένη, απαραίτητη και αναλογική δράση σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», πρόσθεσε ο κ. Σούνακ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Τα πλήγματα έπληξαν αεροδρόμια και άλλες εγκαταστάσεις σε πόλεις υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, ειδικά στην πρωτεύουσα Σανάα, στην Χοντάιντα, λιμάνι στρατηγικής σημασίας, στη Σαάντα και στην Τάιζ, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους αντάρτες, και αξιωματούχους του κινήματος.

Ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαψ ανακοίνωσε μέσω X την Τρίτη το βράδυ πως ακόμη μια φρεγάτα, το σκάφος HMS Richmond, βρίσκεται εν πλω προς την Ερυθρά Θάλασσα για να συμβάλει να αντιμετωπιστούν «οι επιθέσεις των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι».

Ο πρωθυπουργός Σούνακ ανέφερε πως αεροσκάφη της βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με στόχο «στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Υεμένη που χρησιμοποιούν οι αντάρτες Χούθι».

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, τέσσερα μαχητικά Typhoon FGR4 διεξήγαγαν στο πλευρό των αμερικανικών δυνάμεων «πλήγματα ακριβείας» εναντίον δυο εγκαταστάσεων των Χούθι.

«Η απειλή κατά των ζωών αθώων και του παγκόσμιου εμπορίου έγινε τόσο μεγάλη που η επιχείρηση αυτή δεν ήταν μόνο απαραίτητη, ήταν καθήκον μας να προστατεύσουμε τα πλοία και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε μέσω X (του πρώην Twitter).

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα υπερασπίζεται πάντα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορίου», επέμεινε στην ανακοίνωσή του ο κ. Σούνακ, χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνες» και «αποσταθεροποιητικές» τις επιθέσεις των Χούθι, καθώς προκάλεσαν «μείζον» πρόβλημα σε εμπορική θαλάσσια οδό «ζωτικής σημασίας» και «αύξησαν τις τιμές των πρώτων υλών».



