Euroleague - Παναθηναϊκός: η συντριβή της Μονακό και το πλεονέκτημα έδρας

Συνέχισαν τις καλές εμφανίσεις οι πράσινοι, διατηρώντας το θετικό σερί που τους κρατά "αγκαλιά" με την τέταρτη θέση.

To τρίποντο.... παραλήρημα του πρώτου δεκαλέπτου (7/9 από τα 6,75) και η συγκλονιστική άμυνα, απλοποίησαν το έργο του Παναθηναϊκού, απέναντι στη Μονακό στο ΟΑΚΑ, συντρίβοντας τη με 88-63, για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Με την τρίτη διαδοχική νίκη του και έβδομη στα τελευταία οκτώ ματς της Euroleague, το τριφύλλι παραμένει «αγκαλιά» με την τέταρτη θέση (ρεκόρ 13-8) και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ. Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι υπέστησαν τη δέκατη ήττα τους.

Ο Παναθηναϊκός χάλασε με το... καλησπέρα το μυαλό του Μάικ Τζέιμς (είχε 4 πόντους μέχρι το 30΄ και τελείωσε με μόλις 11π. τον αγώνα) και «βομβαρδίζοντας» από τα 6,75 τη Μονακό στο πρώτο δεκάλεπτο εξασφάλισε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 15 πόντων (27-12), το οποίο διεύρυνε στη συνέχεια της αναμέτρησης μέσα από την αμυντική διάρκεια, την κυριαρχία του Ματίας Λεσόρ μέσα στην αντίπαλη ρακέτα (23π., 9ρ., 5ασ., 3κλ.) και τον πάντα... ορεξάτο Κέντρικ Ναν στην περιφέρεια (21π.). Το επιπλέον κέρδος του «τριφυλλιού», πάντως, είναι ότι με δύο νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις με τους Μονεγάσκους εφέτος, έχει το πάνω χέρι σε μία πιθανή ισοβαθμία.

Από την Μονακό των 16 λαθών ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας με 13 πόντους ήταν ο μοναδικός που έδειχνε να πιστεύει στο «διπλό».

Τα δεκάλεπτα: 27-12, 43-30, 64-44, 88-63

Με τους Σλούκα (1/1τρ.), Γκραντ (2/3τρ.), Ναν (1/1τρ.), Γκριγκόνις (1/2τρ.) και Μήτογλου (2/2τρ.) να εκτελούν κατά ριπάς από τα 6,75 στην πρώτη περίοδο και την άμυνα να χαρίζει στους «πράσινους» 5 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα και να υποχρεώνει τους Μοναγάσκους σε 8 λάθη, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στη λήξη της περιόδου στο +15 (27-12).

Η Μονακό προσπάθησε να χτυπήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο με τον Μοτιεγιούνας κοντά στο καλάθι και τον Ντιαλό στην περιφέρεια, μείωσε στους 9 (34-25 στο 14΄), αλλά μέχρι εκεί... Ο Τζέιμς (0/5 δίποντα) δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση ή καλύτερα ο Παναθηναϊκός δεν του επέτρεψε μέσα από την άμυνα του, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να διατηρήσουν τη διψήφια διαφορά ασφαλείας, παρά τα πολλά λάθη τους, και να πάρουν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (43-30).

Η τρίτη περίοδος εξελίχθηκε σε... μονόλογο του Λεσόρ μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, με τον Γάλλο σέντερ να κυριαρχεί και να εκτοξεύει τη διαφορά στο 30΄ στους 20 πόντους (64-44), απέναντι σε μία Μονακό που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει. Το σερί 8-0 των Μονεγάσκων μέχρι το 32΄ (64-52) αποτέλεσε και το κύκνειο άσμα τους, με τους Ναν και Ερνανγκόμεθ να δίνουν τις λύσεις από μέση και μακρινή απόσταση και να δίνουν στη νίκη του Παναθηναϊκού διαστάσεις θριάμβου.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Χορντόβ, Σίλβα

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης 3 (1), Σλούκας 6 (1), Γκραντ 8 (2), Ναν 21 (2), Λεσόρ 23, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 5 (1), Ερνανγκόμεθ 10 (2), Μήτογλου 12 (2).

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μπλόσομγκεϊμ 3, Μπράουν, Ντιαλό 4, Κορνελί 5 (1), Τζαϊτέ 2, Γουόκερ 3 (1), Μοτιεγιούνας 13 (1), Ουαταρά 7 (1), Στραζέλ 11 (3), Χολ 4, Τζέιμς 11 (2).

