Τροχαίο - Ηλιούπολη: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στις προστατευτικές μπάρες (εικόνες)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητο του "καρφώθηκε" στις προστατευτικές μπάρες, με αποτέλεσμα να "κρέμεται" πάνω από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα στην Ηλιούπολη όταν ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν επί της Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου στο καθοδικό ρεύμα, ξέφυγε της πορείας του και ανατράπηκε, με τις προστατευτικές μπάρες να το σταματούν την κυριολεξία λίγο πριν πέσει στη Λ. Βουλιαγμένης.

Πιθανότατα ο οδηγός ήθελε να στρίψει δεξιά για να βγει στη Λ. Βουλιαγμένης ωστόσο δεν τα κατάφερε καθώς το αυτοκίνητο ξέφυγε από τον έλεγχό του και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που εξασφάλισε η ΕΡΤ έπεσε πάνω στις προστατευτικές μπάρες και ανατράπηκε και παραλίγο να πέσει κυριολεκτικά στην Λ. Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο τα δύο νεαρά άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο κατάφεραν να βγουν μόνα τους και δεν υπήρξε κανένας σοβαρός τραυματισμός.

