Ομόφυλα ζευγάρια - Στίγκας στο “Πρωινό”: Οι μειοψηφίες καταπιέζουν τις πλειοψηφίες (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών συνομιλώντας με τον Γιώργο Λιάγκα για το θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών.

Ο Πρόεδρος των Σπαρτιατιών, Βασίλης Στίγκας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και συνομίλησε με τον Γιώργο Λιάγκα για την ρύθμιση που προωθείται από την Κυβέρνηση για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Αρχικώς, έστρεψε τα βέλη του προς τον Κυριάκο Βελόπουλο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «Ως Σπαρτιάτες θα επιθυμούσαμε να στηλιτεύσουμε τον γενικότερο τρόπο με τον οποίο ο Κυριάκος Βελόπουλος συνηθίζει να επικοινωνεί τις πολιτικές θέσεις του. Με ειρωνεία, αλαζονεία και φωνές πεζοδρομίου έχει επιλέξει την προπαγανδιστική μέθοδο του λαϊκισμού, καπηλευόμενους το ψευδεπίγραφο του πατριωτικού κόμματος. Μετά σε αυτό το πλαίσιο δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαξιώνει προσωπικότητες του καλλιτεχνικού και όχι μόνο χώρου, αδιαφορώντας για το δικαίωμα του καθενός να έχει στην ιδιωτική του ζωή τις δικές του ερωτικές προτιμήσεις που μπορεί να αποκλίνουν από εκείνες της πλειοψηφίας. Έτσι μας βρίσκουν αντίθετοι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί κατά ομοφυλοφίλων του τύπου «γυάλιζε πόμολα στο στρατό». Από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν συμφωνούμε και με την προπαγάνδα υπέρ της ομοφυλοφιλίας που ασκείται συστηματικά από καλλιτέχνες ή άλλες επιδραστικές προσωπικότητες που προβάλλουν συστηματικά τα ΜΜΕ, καλλιεργώντας στην Ελληνική κοινωνία ένα πρότυπο θηλυπρέπειας».

«Σε λίγο θα αρχίσουμε όσοι είμαστε στρέιτ να νιώθουμε ενοχές επειδή δεν είμαστε ομοφυλόφιλοι. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των μειοψηφιών, αλλά όχι και να περάσουμε στο άλλο άκρο, δηλαδή οι μειοψηφίες να καταπιέζουν τις πλειοψηφίες. Σε ό,τι αφορά τώρα την θεσμοποίηση του γάμου των ζευγαριών ομοφυλοφίλων, αυτή προσβάλλει την πυρηνική οικογένεια διευρύνοντας ανεξέλεγκτα τα όρια της οικογενειακής συμβίωσης. Η αναγνώριση αυτών των γάμων αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της οικογένειας, γιατί θα ανοίξει την «κερκόπορτα» της αναγνώρισης ως γάμου και άλλων μορφών συμβίωσης, όπως είναι η πολυπρόσωπη-πολυσυντροφική σχέση μεταξύ ενηλίκων που έχουν παιδιά», είπε ακόμη ο κ. Στίγκας.

Συμπλήρωσε ότι «Έτσι θα βρεθούμε μπροστά στην ακόλουθη τραγελαφική κατάσταση: Παιδιά να έχουν δύο μαμάδες και ένα μπαμπά ή δύο μπαμπάδες και μία μαμά ή τρείς μαμάδες και τρείς μπαμπάδες. Επίσης, το άρθρο 21 του Συντάγματος, εκτός από τον γάμο και την παιδική ηλικία, προστατεύει και τη μητρότητα. Επομένως πώς προστατεύεται η μητρότητα σε μια ομόφυλη ένωση μεταξύ ανδρών; Στο πλαίσιο της χριστιανικής θεώρησης των πραγμάτων, η ένωση μεταξύ δύο ανθρώπων του ιδίου φύλου είναι αποδοκιμαστέα στα μάτια του Θεού. Το έχει πει ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή: "μη πλανάσθε , ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται βασιλείαν Θεού κληρονομήσουσι"».