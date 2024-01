Κοινωνία

Καιρός: Κρύο με χιόνια και στα ημιορεινά - Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές αναμένονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες. Που θα ειναι εντονότερες οι χιονοπτώσεις.

-

Βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο κινούμενο ανατολικά θα προκαλέσει νέο κύμα κακοκαιρίας σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο. Σύμφωνα με τo meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα νότια σήμερα και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα της ανατολικής χώρας (από το ύψος της Μαγνησίας και νοτιότερα) από το βράδυ και έως τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου.

Ειδικότερα, συ?μφωνα με τα πρωινα? προγνωστικα? στοιχει?α, για σήμερα Παρασκευή 12/01 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στην Κρήτη ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα ορεινά της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, βαθμιαία στα ημιορεινά και από αργά το απόγευμα σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική), Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο.

Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής για σήμερα Παρασκευή 12/01/2024.

Σύμφωνα με το meteo, αύριο Σάββατο 13/01, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Συγκεκριμένα, από τα μεσάνυχτα έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται χιονοπτώσεις σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας (Μαγνησία), της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και αργότερα Βοιωτία), καθώς επίσης στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας, της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και της ανατολικής Πελοποννήσου. Οι χιονοπτώσεις στη Μαγνησία και πιθανόν στην Κεντρική Στερεά κατά τόπους θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μετά το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Στους χάρτες που ακολουθούν δίνεται το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος βροχής και οι εντάσεις των χιονοπτώσεων από τα μεσάνυχτα έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Το εκτιμώμενο ύψος υετού (ύψος βροχής με μπλε αποχρώσεις και έντασης χιονιού με μωβ αποχρώσεις) για το τρίωρο 12/01 23:00 – 13/01/2023 02:00 (πάνω) και 05:00 – 08:00 του Σαββάτου 13/01 (κάτω), όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πηγή: meteo.gr

Το εκτιμώμενο αθροιστικό ύψος χιονιού για τις περιοχές της ανατολικής χώρας (από το ύψος του Βόλου και νοτιότερα), όπου αναμένονται και τα σημαντικότερα φαινόμενα, εμφανίζεται στον παρακάτω χάρτη.

(Πηγή γραφημάτων: meteo.gr)

Επιπλέον:

Ισχυροί και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από το βράδυ της Παρασκευής 12/01.

Θα επικρατήσουν χαμηλές, για την εποχή, θερμοκρασίες, με τις μέγιστες τιμές τους το Σάββατο 13/01 να μην ξεπερνούν στα ηπειρωτικά τους 6-8 βαθμούς.

Παγετός θα επικρατήσει στα βόρεια ηπειρωτικά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε αναλυτική πρόγνωση του καιρού ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Φεβρουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές

Έγκλημα στον Βόλο - Σύζυγος δράστη: Κακός πατέρας ο άνδρας μου, ο αδελφός μου δεν βίασε την κόρη του