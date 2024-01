Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

«Μπορεί να έχουμε προβλήματα ως άτομα ή ως κυβερνήσεις, αλλά αυτό είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο γιατί θα κάνουμε σωστές κινήσεις», είπε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως προσέθεσε η αστρολόγος, «θα είναι ένα ρομαντικό Σαββατοκύριακο, ιδανικό για δράση και έρωτες».

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε ότι «Πολλά πράγματα γίνονται και πολλά λέγονται αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο χαρείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

