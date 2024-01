Κοινωνία

Τροχαίο στην Λιβύη: Παράσημο μετά θάνατον στους Έλληνες διερμηνείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου παρασημοφόρησε τους δύο διερμηνείς, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, τον Σεπτέμβριο.

-

Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η τελετή απονομής, μετά θάνατον, του Παρασήμου του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Φοίνικος στα δύο αδέλφια Άντζελα Μόιρα και Φίλιπ Αντώνη Μανδαλιό, εθελοντές διερμηνείς που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα παράσημα επιδόθηκαν στον πατέρα τους Κανάκη Μανδαλιό και την αδελφή τους Λίλιαν Μανδαλιού, παρουσία της μητέρας τους, συγγενών και παιδικών φίλων τους, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την προσφώνηση της, τόνισε: «Με μεγάλη συγκίνηση απονέμω σήμερα τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικος, την υπέρτατη τιμή που μπορεί να απονείμει η Πολιτεία στα δύο ηρωικά αδέλφια, την Άντζελα Μόιρα και τον Φίλιπ Αντώνη Μανδαλιό».

«Η εθελοντική πρωτοβουλία τους να συμμετάσχουν ως διερμηνείς στην ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη μετά τις καταστροφές που προκάλεσε στη χώρα η κακοκαιρία Daniel, προσφέροντας αυθόρμητα τις υπηρεσίες τους στη δεύτερη πατρίδα τους, μαρτυρά στάση ζωής εμποτισμένη από ανθρωπιστικά ιδεώδη, ανιδιοτέλεια, ψυχική γενναιοδωρία», πρόσθεσε.

«Δεν προσήλθαν στην αποστολή τους με άγνοια κινδύνου. Αν και γνώριζαν τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν τις απεδέχθησαν, "από το χρέος μη κινούντες", δίνοντας έτσι ένα ανεκτίμητο ηθικό παράδειγμα σε όλους μας», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου.

Απευθυνόμενη στους γονείς και την αδελφή των δυο νέων που χάθηκαν τόσο πρόωρα, σημείωσε: «Ξέρω ότι ο πόνος των αγαπημένων τους προσώπων δεν απαλύνεται, όσες τιμές και αν τους αποδοθούν. Ας είναι, όμως, τα παράσημα αυτά μια συμβολική χειρονομία συμπαράστασης και συμμετοχής της Πολιτείας στη μακρά πορεία της καταπράυνσης της οδύνης και του μετασχηματισμού του πένθους σε μνήμη. Μνήμη γεμάτη περηφάνια για τις αξίες που εκπροσωπούσαν η Άντζελα Μόιρα και ο Φίλιπ Αντώνης». «Τους τιμάμε με απέραντο σεβασμό», κατέληξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Παραλαμβάνοντας το Παράσημο, ο πατέρας των δύο παιδιών ευχαρίστησε συγκινημένος την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υπέρτατη τιμή που αποδίδει η Πολιτεία στα παιδιά του, την οποία χαρακτήρισε «θεσμική αναγνώριση της ανεκτίμητης για εμάς παρακαταθήκης που μας άφησαν».

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

ΕΦΚΑ - Συντάξεις Φεβρουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές

Έγκλημα στον Βόλο - Σύζυγος δράστη: Κακός πατέρας ο άνδρας μου, ο αδελφός μου δεν βίασε την κόρη του