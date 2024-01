Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Σαμαράς: η κοινωνία, η Βουλή και το δηκτικό σχόλιο για την… αποχή από “γαλάζιους” διαφωνούντες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ακόμη μια φορά, ο Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε την αντίθεση του στην προωθούμενη ρύθμιση καθώς και την "παρότρυνση" σε βουλευτές της ΝΔ να απέχουν αντί να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

-

Με έναν ξεκάθαρο τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς τοποθετήθηκε για ακόμη μια φορά την Παρασκευή, σχετικά με την ρύθμιση που προωθεί το Μαξίμου για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, ενώ σχολιάσε δηκτικά την... παρότρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς αντιδρώντες βουλευτές της ΝΔ να... απόσχουν από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου, αντί να το καταψηφίσουν.

Ο πρώην Πρωθυπουργός, φθάνοντας στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ερωτηθείς για το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών τόνισε ότι η κοινωνία έχει ξεκάθαρη άποψη και ότι ο ίδιος θα τοποθετηθεί και στην Βουλή.

"Στην συντριπτική της πλειοψηφία η κοινωνία έχει αποκρυσταλλωμένη άποψη για αυτό το ζήτημα και εγώ θα τοποθετηθώ όταν έρθει η ώρα στη Βουλή", δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

Σε επόμενο ερώτημα για την "στάση… αποχής" που πρότεινε ως θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ που διαφοροποιούνται, ο πρώην Πρωθυπουργός σχολίασε δηκτικά "Εγώ ξέρω ότι επί χρόνια όλοι οι πολιτικοί λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τις εκλογές και να ψηφίζει για το καλό της Δημοκρατίας. Θα λέμε, λοιπόν, στον ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει και λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργούς να απέχουν;”.

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται "Το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια εξελίσσεται σε προσωπικό ναυάγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμηρος της ισχυρής ακροδεξιάς πτέρυγας του κόμματος του, ο δήθεν μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός, αναγκάζεται να φέρει προς ψήφιση ένα ελλιπές σχέδιο. Όμως ούτε γι’ αυτό μπορεί να πείσει την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ούτε καν τους υπουργούς του! Σε μια πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά ήθη ένδειξη δειλίας, καλεί τους βουλευτές του σε αποχή από την ψηφοφορία! Για τη στάση του αυτή τον εγκαλεί δημόσια και ανοιχτά ο πραγματικός ηγέτης της ακραίας δεξιάς πτέρυγας του κόμματός του Αντώνης Σαμαράς! Αντιλαμβανόμαστε την ομηρεία του κ. Μητσοτάκη από τον κ. Σαμαρά. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία να φέρει το σχέδιο νόμου προς ψήφιση. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης να μην επιλέξει και ο ίδιος την αποχή... Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ως η μόνη υπεύθυνη και αξιόπιστη προοδευτική δύναμη της χώρας δεν παίζει μικροκομματικά παιχνίδια με ένα θέμα που αφορά την ισότητα όλων των πολιτών και τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων".

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σε δήλωση του αναφέρει "Το κόμμα της πολιτικής εξαπάτησης των Ελλήνων ψηφοφόρων, η ΝΔ, αποδεικνύεται ότι πάει να εξαπατήσει για ακόμη μια φορά τον Ελληνικό λαό. Με προτροπή του ο ίδιος ο πρωθυπουργός, παραβιάζοντας κάθε αρχή της Δημοκρατίας, ζητάει από βουλευτές του, έντρομος, να απέχουν από την ψηφοφορία, για το νόμο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Έχουμε να πούμε ένα πράγμα εμείς στους βουλευτές αυτούς: αποχή σημαίνει ότι ψηφίζουν το νόμο. Ας αφήσουν τα παραμύθια και την εξαπάτηση του εκλογικού σώματος".





Πηγή: best-tv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

Καιρός: Κρύο με χιόνια και στα ημιορεινά - Ποιες περιοχές θα ντυθούν στα λευκά

Ναυάγιο Ζακύνθου: Κόπηκε στην μέση ο “Παναγιώτης” (εικόνες)