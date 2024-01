Κοινωνία

Παιδοκτονία στη Βέροια: Προφυλακίστηκε η μάνα - “Κλέψανε’’ το παιδί μου, λέει ο πατέρας

Τι δήλωσε ο πατέρας του νεκρού βρέφους που το ξυλοκόπησε η 37χρονη πρώην σύντροφος του μέχρι θανάτου. Οι λόγοι που έκανε μήνυση σε εκείνη και στους συγγενείς της.

Προφυλακιστέα κρίθηκε από τις Αρχές η 37χρονη μητέρα από τη Βέροια που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους της στο σπίτι τους στο Μακρυχώρι Ημαθίας. Η απολογία της κράτησε τρεις ώρες και φαίνεται πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει την πράξη της. Ζητήθηκε από τις δικαστικές αρχές η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την ψυχιατρική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η παιδοκτόνος.

Στα δικαστήρια της Βέροιας, όπου απολογήθηκε η 37χρονη μητέρα, που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το 6 μηνών βρέφος της, βρέθηκε και ο πατέρας του βρέφους μαζί με τον δικηγόρο του και φίλους του οι οποίοι αποδοκίμασαν την μάνα.

Ο πατέρας έχει κάνει μήνυση στην μητέρα αλλά και στους συγγενείς της καθώς όπως ισχυρίζεται γνωρίζανε την ψυχολογική της κατάσταση και δεν κάνανε τίποτα.

Ο πατέρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή ''Το Πρωινό'' δήλωσε ότι «Σκότωσε το μωρό μας γιατί ήθελε να με εκδικηθεί, να με τιμωρήσει, επειδή έφυγα από το σπίτι το περασμένο Αύγουστο, γιατί δεν άντεχα άλλο».

Επίσης όταν πήγε στην κηδεία του βρέφους οι συγγενείς τον απομάκρυναν.

Σήμερα ο πατέρας του παιδιού δήλωσε : «Κλέψανε το παιδί μου. Είναι όλοι συνένοχοι, ο παππούς.»

Η στιγμή που η 37χρονη μητέρα πηγαίνει να απολογηθεί:

O δικηγόρος του πατέρα Στέλιος Σούρλας δήλωσε: «Σήμερα θα καταθέσουμε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά της παιδοκτόνου και κατά των συγγενών της και για έκθεσε και για απειλή και για εξύβριση τα οποία έλαβαν χώρα χθες στο κοιμητήριο του Μακρυχωρίου όπου επιτέθηκαν στον πατέρα, δεν άφησαν τον πατέρα να πει το τελευταίο αντίο στο παιδί του. Πήγαν να τον λιντσάρουν όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του. η μήνυση είναι εναντίον πολλών προσώπων. Είναι και για έκθεση καθώς γνώριζαν την ψυχιατρική κατάσταση της κόρης τους και την απέκρυψαν. Δεν βοήθησαν τον πατέρα να την βοηθήσει να την πάνε μαζί σε ένα γιατρό έτσι ώστε να αποφευχθεί το μοιραίο. Εαν οι συγγενείς της κατηγορουμένης είχανε διαφορετική στάση η σημερινή μέρα θα ήταν διαφορετική και το βρέφος θα ζούσε. Είχαμε σοβαρές ενδείξεις οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μετά την τέλεση της παιδοκτονίας. Είχε επιτεθεί εναντίον του πατέρα είχε ασκήσει ήδη οικογενειακή βία και ήταν γενικά τον τελευταίο καιρό σε μια έξαρση η κατάσταση της. Είχανε χωρίσει από το καλοκαίρι. Έφυγε από το σπίτι γιατί φοβότανε για την ζωή του»

