“Η Μάγισσα” επιστρέφει με συνταρακτικά επεισόδια (εικόνες)

Η σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα", με το φανατικό κοινό, επιστρέφει στις οθόνες μας. Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια.

Η αρχή του τέλους έρχεται και όλοι θα πληρώσουν…

Η «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, επιστρέφει από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, στις 21:00, με νέα συνταρακτικά επεισόδια.

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 41

Ο πύργος των Λασκαραίων προσπαθεί να ξαναβρεί τους ρυθμούς του, μετά τη διαμάχη του Μάρκου και του Μιχαήλ. Ο Σπήλιος μεταβαίνει εσπευσμένα στην Αρεόπολη κι εκεί η Κυπριανή παίρνει μια απόφαση, που θα φέρει στους Γερακάρηδες καινούριες φουρτούνες. Ο Τζανής καταστρώνει ένα επικίνδυνο σχέδιο, προκειμένου οι Τριβολαίοι ν’ αρπάξουν τη Θεοφανώ απ’ τον πύργο. Τα συναισθήματα της Θεοφανώς για τον Μάρκο δεν είναι πια τα ίδια, οδηγώντας τη σχέση τους σε αδιέξοδο. Ο Αντρέι με τον Μπακού έρχονται αντιμέτωποι με μια αποκάλυψη που θα τους συνταράξει. Η έκρηξη μιας αποθήκης, με μπαρούτι, θα προκαλέσει αναστάτωση, φέρνοντας ζωές σε κίνδυνο, αλλά και την αρχή του τέλους.

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 42

Ο Μάρκος με τον Αντρέι, τον Μπακού και τον Βρώτσο προσπαθούν να βρουν τους Τριβολαίους που έχουν αρπάξει τη Θεοφανώ και η καταδίωξη τους, θα τους οδηγήσει στο αρχοντικό ενός μυστηριώδη άντρα. Θ’ αποδειχθεί φίλος ή εχθρός τους; Η Κυπριανή αναστατώνεται ιδιαίτερα, καθώς πληροφορείται απ’ τον Σπήλιο, για τη Θεοφανώ. Η Θεοφανώ προσπαθεί να ξεφύγει απ’ τους εχθρούς της. Η νύχτα θα βαφτεί με αίμα και το πνεύμα της Άναχιτ, θα γυρέψει εκδίκηση, με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο.



ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 43

Ο Μάρκος σοκάρεται απ’ την πράξη της Θεοφανώς. Η Κυπριανή επιστρέφει μόνιμα στον πύργο των Γερακάρηδων, οδηγώντας τη Γερακίνα σε μια απρόσμενη απόφαση. Ο πραγματικός δολοφόνος του βρέφους ξεκινάει μια εκστρατεία για να ρίξει στάχτη στα μάτια όσων τον υποπτεύονται. Ο Κανέλλος συγκρούεται με την Δαμιανή για όσα γίναν με τους Τριβολαίους. Ο Μάρκος παίρνει έναν επικίνδυνο δρόμο για να ξεδιαλύνει το μυστήριο της Θεοφανώς.

Η «Μάγισσα»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

