Κόσμος

Ερντογάν: Οι ΗΠΑ κάνουν “θάλασσα αίματος” την Ερυθρά Θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος επέκρινε την επίθεση ΗΠΑ και Βρετανίας κατά των Χούθι στην Υεμένη.

-

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τα πλήγματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη τα οποία χαρακτήρισε δυσανάλογη χρήση βίας και κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι προσπαθούν να μετατρέψουν την Ερυθρά Θάλασσα σε "θάλασσα από αίμα".

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη μετά τις προσευχές της Παρασκευής, ο Ερντογάν είπε πως η Άγκυρα ακούει από διάφορους διαύλους πως οι δυνάμεις των Χούθι διεξήγαγαν μια "επιτυχή άμυνα" εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας.

Αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια έπληξαν στόχους στην Υεμένη στη διάρκεια της νύχτας σε αντίποινα για τις επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας μια περιφερειακή σύγκρουση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη πως η Τουρκία παρέχει τεκμήρια στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής εναντίον του Ισραήλ στο ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ για μια κατηγορία για διάπραξη γενοκτονίας εναντίον Παλαιστινίων αμάχων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει τεκμήρια, κυρίως οπτικά, για τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

"Πιστεύω πως το Ισραήλ θα καταδικαστεί εκεί. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη του Διεθνούς Δικαστηρίου", είπε ο Ερντογάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε σε πινακίδα και κολώνα

Μεταμόσχευση ήπατος: Εξιτήριο για την 23χρονη λήπτρια (εικόνες)

Γιώργος Λυγγερίδης: Συγκινητική επιστολή της οικογένειας του νεκρού αστυνομικού