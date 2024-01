Καιρός

Καιρός - Σάββατο: Βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας

Που θα κατέβουν... τα χιόνια χαμηλότερα. Πόσο θα υποχωρήσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις βορειότερες περιοχές χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές των ανωτέρω περιοχών (ενδεικτικό υψόμετρο από τα 600 μέτρα και πάνω). Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ και από τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασίαθα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, της τάξης των 2 με 4 βαθμών Κελσίου. Στα βόρεια και τα κεντρικά θα κυμανθεί από -05 (μείον 05) έως 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 02 έως 08 με 10 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 04 έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους ισχυρός, τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά, ενώ τις βραδινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς βροχές ή χιονόνερο έως το μεσημέρι και χιονοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στα βορειότερα τμήματα τις πρωινές ώρες η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, τις πρωινές ώρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις σε ορεινές και σε ημιορεινές περιοχές, οι οποίες θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 5 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους ισχυρός στα βορειοδυτικά τις πρωινές ώρες.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα νότια. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, με βαθμιαία εξασθένηση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις σε 5 με 6 μποφόρ που από το μεσημέρι στα βόρεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης χιονοπτώσεις, με βαθμιαία εξασθένηση. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος και στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο τις πρωινές ώρες στα βορειότερα τμήματα. Οι άνεμοι στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και τα ανατολικά, με χιονόνερο και χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά ορεινά και ημιορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 ή 6 μποφόρ, οι οποίοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μηδέν έως 7 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις που γρήγορα θα σταματήσουν. Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα είναι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα κυρίως ως προς τις μέγιστες της. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -3 (μείον τρία) έως 09 βαθμούς, στα κεντρικά από 0 έως 12, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 14 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, που κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι ισχυρός.

