“Παγιδευμένοι”: Τα νέα συγκλονιστικά επεισόδια έρχονται (εικόνες)

Καθηλωτική είναι η συνέχεια της σειράς του ΑΝΤ1 "Παγιδευμένοι", που επιστρέφει στις οθόνες μας, με καταιγιστικές εξελίξεις.

Από τη Δευτέρα 15 Ιανουάριου, στις 22:30, οι «Παγιδευμένοι» συνεχίζουν την ιστορία τους, μέσα από καινούργια ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσίες και οδυνηρές απώλειες.

Τα νέα συγκλονιστικά επεισόδια έρχονται και θα κόψουν την ανάσα…

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 25

Η Άννα σοκάρεται με την εξήγηση που της δίνει ο Νίκος για τον πυροβολισμό που δέχτηκε.

Η Αγγελική ανακαλύπτει ότι ο Φαίδωνας έχει πει ψέματα στην κατάθεσή του και αρχίζει να το ψάχνει περισσότερο, πιστεύοντας ότι αυτός έχει σκοτώσει τη γυναίκα και το παιδί του.

Η σχέση της Άννας και της Αγγελικής κλονίζεται, πλέον, και η αντιπαράθεση οδηγεί σε πόλεμο μεταξύ τους.

Ο Δημήτρης και ο Αντρέας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση της δολοφονίας του Άκη, πιστεύοντας ότι ο Κάρλος δεν τους λέει την αλήθεια.

Ο Σπύρος θα κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη για τη Μελίνα και τον γιο της.

Μία πληροφορία που θα πάρει ο Δημήτρης θα βγάλει στην επιφάνεια ένα ψέμα. Θα καταλάβει ότι, ίσως, οι δικοί του άνθρωποι δεν είναι τόσο αθώοι όσο δείχνουν;

Τρίτη 16 Ιανουαρίου

Επεισόδιο 26

Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι δικοί τους άνθρωποι τους λένε ψέματα και αποφασίζουν να το ερευνήσουν μόνοι τους, ελπίζοντας ότι οι υποψίες τους θα αποδειχτούν αβάσιμες.

Η Άννα, μετά τις επισκέψεις της σε δύο μάρτυρες – κλειδιά, καταφέρνει να αποσπάσει σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας και της κόρης του Φαίδωνα. Το γεγονός ότι αυτό γίνεται χωρίς την άδεια της Αστυνομίας προκαλεί την οργή της Αγγελικής και οδηγεί τη σχέση των δύο γυναικών σε ρήξη.

Η Λίνα, ο Θοδωρής και η Δανάη εξακολουθούν να μην έχουν επικοινωνία με τη Νεφέλη και αυτό τους ανησυχεί. Θα καταφέρουν να τη βρουν πριν την Αστυνομία;

Πώς θα αντιδράσουν ο Σταύρος και η Αγγελική όταν δουν την προσωπική τους ζωή πρώτο θέμα στον κίτρινο Τύπο;

Η Άννα και ο Δημήτρης έρχονται κοντά σε μια ρομαντική, ερωτική βραδιά, αποκλειστικά και μόνο για τους δυο τους.

Ένα στοιχείο που θα ανακαλύψει ο Κυριάκος ενοχοποιεί έναν δικό του συνεργάτη στην υπόθεση της δολοφονίας του Άκη. Ποιος είναι αυτός και τι σχέση έχει με την υπόθεση; Μήπως είναι αυτός, τελικά, ο δολοφόνος;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

