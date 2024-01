Κοινωνία

Μεσσηνία - Πτώση αεροσκάφους: Η Βουλή “υιοθετεί” τα παιδιά του Επισμηναγού Κωστέα

Πώς λήφθηκε η σχετική απόφαση και σε τι μεταφράζεται η συγκεκριμένη "υιοθεσία"

Στο θεσμό της “υιοθεσίας από τη Βουλή των Ελλήνων” υπάγονται πλέον τα ανήλικα παιδιά του επισμηναγού Επαμεινώνδα Κωστέα, του κυβερνήτη της πολεμικής αεροπορίας ο οποίος έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο όταν κατέπεσε το πολεμικό αεροσκάφος το οποίο κυβερνούσε, στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ύστερα από επικοινωνία του Προέδρου της Βουλής Κώστα Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Αμύνης Νίκου Δένδια.

Η «υιοθεσία» της Βουλής αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας στην οικογένεια μέχρι και τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, και συνέχιση της βοήθειας αυτής μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου, εφόσον επιλέξουν να σπουδάσουν.

