Super League: Ντέρμπι κορυφής στην Νέα Φιλαδέλφεια

Ο αγώνας ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και η ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία του κυριαρχούν στην 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, στην Νέα Φιλαδέλφεια, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SuperLeague. Τον ΠΑΣ Γιάννινα φιλοξενεί ο ΠΑΟΚ, από την Κηφισιά δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός.

Αναμέτρηση κορυφής αυτή στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο +2 από την ΑΕΚ που ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν του Ολυμπιακού στον Πειραιά και πήραν ψυχολογία, αλλά μεσοβδόμαδα έμειναν στο 0-0 με τον Άρη για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας κι ακολουθεί η ρεβάνς την ερχόμενη Τετάρτη. Ισόπαλο, πάντως, έληξε και το ντέρμπι «αιωνίων» για το Κύπελλο στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Φατίχ Τερίμ να έχει κάνει νωρίτερα το 2/2 εντός έδρας για το πρωτάθλημα. Κούραση και απουσίες θα παίξουν, πιθανότατα, το ρόλο τους, με τον ΠΑΟΚ να καιροφυλαχτεί.

Οι «ασπρόμαυροι» με δεύτερη νίκη επί του Βόλου «σφράγισαν» το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, αφήνοντας πίσω τους την ήττα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης από τον Άρη. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου περιμένει στην Τούμπα τον ΠΑΣ Γιάννινα που θα αγωνιστεί με ανεβασμένο ηθικό μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης – πρώτη έπειτα από εκείνη της πρεμιέρας. Με το μυαλό στη ρεβάνς κόντρα στο «τριφύλλι» κι ευρισκόμενος στο -8 από την κορυφή, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη γειτονική Καισαριανή για το ματς με την εκ των ουραγών Κηφισιά των έξι ηττών στα επτά τελευταία παιχνίδια της.

Ο σούπερ φορμαρισμένος Ατρόμητος (από τέσσερις νίκες και ισοπαλίες με τον Σάσα Ιλιτς στον πάγκο) περιμένει στο Περιστέρι τον ΟΦΗ που, με τη σειρά του, δεν έχει νίκη στους δέκα τελευταίους αγώνες του ενώ στο 1-1 με τη Λαμία πήρε τον πρώτο του βαθμό με τον Πέπε Μελ στον πάγκο έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες. Κοντά στην εξάδα – ή και εντός αυτής - ευελπιστεί να κρατηθεί η Λαμία που φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, με τα «λιοντάρια» του Πάμπλο Γκαρσία να έρχονται από την πρόκριση στο Κύπελλο επί του Αστέρα Τρίπολης.

Οι Αρκάδες αναζητούν την αγωνιστική ανάταση, έχοντας ηττηθεί προ ημερών και στους «Ζωσιμάδες», και υποδέχονται στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον Βόλο που συμπλήρωσε τέσσερις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις μετά και τον αποκλεισμό μεσοβδόμαδα από τον ΠΑΟΚ. Στο Αγρίνιο, τέλος, ο Παναιτωλικός δίνει ένα must win παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνει για να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις. Αντίπαλός του ο Άρης που, με τη σειρά του, έχει ανεβασμένη ψυχολογία αλλά έχει και απουσίες και το μυαλό στη ρεβάνς με την ΑΕΚ με φόντο τους «8» του Κυπέλλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2024

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος – ΟΦΗ

20:00 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - Πανσερραϊκός

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

15:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός – Άρης

17:00 Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής, Κηφισιά – Ολυμπιακός

17:30 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης – Βόλος ΝΠΣ

20:30 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα