Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος προς Κασσελάκη: είμαι επιφυλακτικός μέχρι να δω τον νόμο

Σε χαλαρό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ο οποίος τήρησε αποστάσεις για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η προωθούμενη ρύθμιση της Κυβέρνησης



«Είχαμε μία εξαιρετική πρώτη συνάντηση με τον Μακαριώτατο. Συμφωνήσαμε να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Από πλευράς μου εξέφρασα ότι οι αξίες της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν πλήρως με τις αξίες της Εκκλησιας, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε φωνή στους αδύναμους. Να μπορέσουμε να προσφερουμε αλληλεγγύη σε όλα τα κομμάτια της κοινωνίας και ειδικά σε αυτά τα οποία αισθάνονται κοινωνικό αποκλεισμό» τόνισε αμέσως μετά την συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.





Ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ακόμη ότι «η Εκκλησία έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει σε αυτήν την πορεία και ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα μπορεί να σταθεί με τον ακτιβισμό του στο πλευρό της κοινωνίας. Μιλήσαμε πάνω σε αυτό το πλαίσιο για την συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Μακαριωτάτου το 2018. Μία καλή συμφωνία, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε όσον αφορά στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας. Θα είναι η πρόθεσή μας ως αξιωματική αντιπολίτευση να συνεχίσουμε να την προωθούμε και ίσως και μία μέρα ως Κυβέρνηση να την υλοποιήσουμε».





Επίσης, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για την υποδοχή και δήλωσε πως «θα είμαι στην διάθεσή του για να είμαστε χρήσιμοι στις σχέσεις μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας».



Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε: «Ήταν μία συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων σε πράγματα τα οποία είναι γενικά. Μιλήσαμε για το έργο της Εκκλησίας, για την πορεία των συζητήσεων μέχρι τώρα Εκκλησίας και Πολιτείας. Επαινέσαμε τα καλά σημεία που υπάρχουν, ψέξαμε τα σημεία τα οποία, από πλευράς δικής μου, θέλουν ακόμη μελέτη και να προχωρήσουμε περισσότερο».





Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και πως συμφώνησαν να τα ξαναπούνε και πρόσθεσε: «Αν πλανάται ένα ερώτημα που μερικοί θέλουν να έχουν μία απάντηση ως προς το θέμα του γάμου των ομοφύλων, εγώ επιφυλάσσομαι να πω ότι είμαι επιφυλακτικός, αλλά και ο κ. Κασελάκης είπαμε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε στα χέρια μας κάποιο νόμο, κάποιο κείμενο να το μελετήσουμε και στην συνέχεια να τα ξαναπούμε».













Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερωνυμος δώρισε στον Στέφανο Κασσελάκη ένα βιβλίο, με θέμα «Η απάντηση της εκκλησίας στα μυθεύματα του αντικληρικαλιστικού λαϊκισμού» καθώς και τσίπουρο και μέλι, παραγωγής από το ησυχαστήριο του, στη Βοιωτία.

