Θεσσαλονίκη - Δολοφονία εγκύου: Νόμιζα πως θα κάναμε ψεύτικη ληστεία είπε ο 34χρονος

Τι είπε κατά την τρίωρη απολογία του, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη.

Ολοκληρώθηκε έπειτα από τρεις ώρες η απολογία του 34χρονου, ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για την δολοφονία της 41χρονης εγκύου, Γεωργίας Μουράτη. Ο 34χρονος, ο οποίος κατηγορείται μαζί με τον 39χρονο σύντροφο της εγκύου, υποστήριξε κατά την τρίωρη απολογία του, πως δεν βρισκόταν μπροστά, την ώρα του εγκλήματος και πως περίμενε στο αυτοκίνητο.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «ήμουν εκεί για να την ακινητοποιήσουμε επειδή δέχτηκα την πρόταση του να κάνουμε μια ψεύτικη ληστεία χωρίς να πάθει τίποτα η κοπέλα. Όταν πήρε το μαχαίρι στα χέρια του (σ.σ. ο 39χρονος) μου ζήτησε να φύγω. Βγήκα απ την οικοδομή περίμενα στο αυτοκίνητο. Τότε ήρθε και μου είπε ότι τη σκότωσε».

Ο 34χρονος φέρεται να επανέλαβε επίσης ότι είχε πεισθεί από τον 39χρονο σύντροφο της Γεωργίας ότι θα έκαναν ληστεία κι ότι κανείς δεν επρόκειτο να πάθει τίποτα ενώ στη συνέχεια φοβήθηκε για τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειας του ότι θα «πάθει τα ίδια» καθώς ο 39χρονος φέρεται να τον είχε απειλήσει προκειμένου να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

Να σημειωθεί ότι ο 34χρονος που όπως τονίζει και ο δικηγόρος του έσπευσε αυτοβούλως στην Αστυνομία για να καταθέσει τα τι είχε συμβεί, φέρεται ότι καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του αυτή παρά τις απειλές του 39χρονου τον οποίο τηλεφωνούσε και δεν του απαντούσε ήταν πληροφορήθηκε από δημοσιεύματα των πως η Γεωργία ήταν έγκυος.

