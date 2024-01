Πολιτική

'Ένοπλες Δυνάμεις: Κρίσεις στους ανώτατους αξιωματικούς

Οι ανώτατοι αξιωματικοί που πήραν προαγωγή κι εκείνοι των οποίων έληξε η σταδιοδρομία τους.

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) κατά την δεύτερη συνεδρίασή του, σήμερα Σάββατο 13 Ιανουαρίου, προχώρησε σε έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα:

1. Στο Στρατό Ξηράς

α. Προήγαγε στο βαθμό του αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποστράτηγο (ΠΖ) Θεοδώρου Εμμανουήλ

(2) Υποστράτηγο (ΠΒ) Σαρδέλλη Αθανάσιο

(3) Υποστράτηγο (ΠΖ) Μπολομύτη Δημήτριο

(4) Υποστράτηγο (ΠΖ) Μαυραγάνη Προκόπιο

(5) Υποστράτηγο (ΜΧ) Κλούβα Μιχαήλ

(6) Υποστράτηγο (ΠΖ) Βακεντή Δημήτριο

(7) Υποστράτηγο (ΤΘ) Γαρίνη Αθανάσιο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποστράτηγο (ΤΘ) Σαμαρά Αστέριο

(2) Υποστράτηγο (ΤΘ) Μαυροειδή Γεώργιο

2. Στο Πολεμικό Ναυτικό

α. Προήγαγε στο βαθμό του αντιναυάρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους :

(1) Υποναύαρχο Κουλούρη Πολυχρόνη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Σασιάκο Χρήστο ΠΝ

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποναύαρχο Πάττα Ιωάννη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Τσαρμακλή Λουκά ΠΝ

3. Στην Πολεμική Αεροπορία

α. Προήγαγε στο βαθμό του αντιπτεράρχου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Γεωργακόπουλο Παναγιώτη

(2) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Κλενιάτη Κωνσταντίνο

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

(1) Υποπτέραρχο (Ι) Πανίδη Αντώνιο

(2) Υποπτέραρχο (Ι) Παπαχρήστου Βασίλειο

(3) Υποπτέραρχο (Ι) Καραμεσίνη Κωνσταντίνο

(4) Υποπτέραρχο (Ι) Μπιρμπίλη Ιωάννη

(5) Υποπτέραρχο (Ι) Κουρουμάνη Νικόλαο

(6) Υποπτέραρχο (Ι) Τσενεκίδη Γεώργιο

(7) Υποπτέραρχο (ΜΗ) Τελλίδη Χρήστο

