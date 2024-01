Πενσυλβάνια: δηλητηρίασε με ασετόν το μωρό του συντρόφου της

Πώς η γυναίκα, κακοποιούσε για μήνες το μωρό που τελικά κατέληξε. Τα ευρήματα και οι αναζητήσεις που την πρόδωσαν.

Ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών είναι το θύμα μιας φρικτής δολοφονίας στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, το βρέφος δηλητηριάστηκε από την σύντροφο του πατέρα της από ασετόν που της είχε χορηγήσει η 20χρονη Aleisia Lynnae Owen.

Το βρέφος είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο στις 25 Ιουνίου, όπου κατέληξε 4 ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρει η Dailymail, δεν είναι η πρώτη φορά που η γυναίκα προσπαθεί να δηλητηριάσει την μικρούλα, καθώς κάποιους μήνες πριν της είχε δώσει να καταναλώσει μπαταρίες και βίδες.

Όπως αποκάλυψε η έρευνα, που οδήγησε και στη σύλληψη της 20χρονης, η γυναίκα είχε κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο όπως “τι θα γίνει αν το μωρό καταπιεί υγρά μπαταρίας”, “προϊόντα ομορφιάς που βλάπτουν τα μωρά” αλλά και “φάρμακα που δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν τα μωρά”.

Η γυναίκα, κρατείται στις φυλακές Lawrence County χωρίς την δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

