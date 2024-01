Αθλητικά

Σκοποβολή - Κορακάκη: ξεκίνημα της χρονιάς με... χρυσό

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης στον πρώτο της αγώνα για το 2024.

Με το “δεξί” μπήκε το 2024 για τη Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη, η οποία στον πρώτο της αγώνα για φέτος, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Πιο συγκεκριμένα, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό των 10 μέτρων αεροβόλου πιστολιού στο Grand Prix που διεξήχθη στο Ρουσέ της Σλοβενίας.

Η Άννα Κορακάκη προκρίθηκε στην τελική οκτάδα με την καλύτερη επίδοση (579 πόντους), ενώ στον τελικό συγκέντρωσε 243.1 βαθμούς για να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ελμίρα Καραπετιάν από την Αρμενία με 239.6 βαθμούς, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η Βερόνικα Μάγιορ από την Ουγγαρία με 219.8.

Επίσης, η Ελλάδα συμμετείχε με την Χριστίνα Μόσχη, η οποία κατέκτησε την 7η θέση με 134.6 πόντους.

