Μαρούσι - Προμηθέας: εύκολη νίκη για τους Πατρινούς

Επιστροφή στις νίκηες για τον Προμηθέα Πάτρας, που πήρε τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι.

Μετά την συντριβή της περασμένης εβδομάδας στην Καρδίτσα, ο Προμηθέας επέστρεψε στις νίκες και διατηρείται μόνος στην τρίτη θέση της Basket League. Η ομάδα της Πάτρας πέρασε με άνεση από το κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας 95-70 του Αμαρουσίου για τη 14η αγωνιστική, και σημείωσε την τρίτη φετινή εκτός έδρας νίκη της. Οι νεοφώτιστοι υποχώρησαν στο 5-9, χάνοντας για έκτη φορά στην έδρα τους σε οκτώ παιχνίδια, και δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στον θρίαμβο της περασμένης εβδομάδας επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 31-45, 46-65, 70-95

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλά και προηγήθηκαν 17-11 στο 7΄ και 20-15 στο 9΄, αλλά στη συνέχεια έμειναν για περίπου επτά λεπτά χωρίς πόντο, δεχόμενοι στο διάστημα αυτό ένα σερί 13-0. Με πρωταγωνιστή τον Χάντερ Χέιλ, ο Προμηθέας ξέφυγε 45-29 λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο και στη συνέχεια διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, παίζοντας καλή άμυνα και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ. Η «ψαλίδα» στο σκορ άνοιξε ακόμη περισσότερο (71-48 στις αρχές της τελευταίας περιόδου) και η αχαϊκή ομάδα έφτασε χωρίς άγχος στη νίκη.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τσώνος, Χριστινάκης

Οι συνθέσεις:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Γιώργος Λημνιάτης): Χιλ 11 (2), Τζούστον 6, Μπρίσκο 12 (2τρ., 6ασ.), Ραντούλιτσα 14, Νικολαϊδης 6, Στασινός 3 (1), Γούνταρντ 10 (8ρ.), Γιαννόπουλος 8 (2)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Κάουαν 12 (2τρ., 7ασ.), Τζόουνς 7 (1), Κόνιαρης 8 (2), Χρυσικόπουλος 6 (2), Καραγιαννίδης 2, Ρέινολντς 11 (1), Πλώτας, Μπαζίνας 7 (1), Πρέκας, Κόφεϊ 15 (1), Στέφενς 8 (8ρ.), Χέιλ 19 (3τρ., 7ρ., 6ασ.)

** Πριν την έναρξη του αγώνα, η ΚΑΕ Μαρούσι βράβευσε τον άλλοτε ιδιοκτήτη της ομάδας, Αρη Βωβό, στα χρόνια του οποίου ο σύλλογος καθιερώθηκε στην Α1 κατηγορία, έφτασε ως τους τελικούς των πλέι-οφ και κατέκτησε το Κύπελλο Σαπόρτα.

