Παναθηναϊκός - Μπρινιόλι: το χρονικό του “διαζυγίου”

Όλο το παρασκήνιο απολάκυψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε ανακοίνωσή της.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε επίσημη ανακοίνωσή της το βράδυ του Σαββάτου (13/1) αναφορικά με το θέμα της επέκτασης του συμβολαίου του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, κατέθεσε όλο το χρονικό που οδήγησε άρνηση απ' την πλευρά του Ιταλού γκολκίπερ της προσφοράς που του κατατέθηκε απ’ το «τριφύλλι».

Οι «πράσινοι» τονίζουν πως μολονότι σε συνάντηση που υπήρξε την Τετάρτη (10/1) στα γραφεία του Γιάννη Αλαφούζου «...έγιναν δεκτές από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ οι ως τότε εκπεφρασμένες απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή τόσο ως προς το οικονομικό, όσο και ως προς τη διάρκεια της συνεργασίας», ο παίκτης ξεκαθάρισε πως έχει αποφασίσει να ακολουθήσει άλλο δρόμο.

Παράλληλα επισημαίνουν πως ότι αν και το μεσημέρι του Σαββάτου (13/1) πριν από την έναρξη της προπόνησης ο παίκτης δήλωσε αρχικά προς τον Φατίχ Τερίμ πως θα παραμείνει εντέλει με νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, ακολούθως -ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον τεχνικό διευθυντή Γιάννη Παπαδημητρίου- «...αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει την πρόταση του Προέδρου και όταν του επαναλήφθηκε ότι η ομάδα αποδέχεται όλους του όρους του για ανανέωση και του ζητήθηκε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ανανεώσει».



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένη να παραθέσει επίσημα τα γεγονότα, ως έχουν, στο ζήτημα της πολύμηνης προσπάθειας ανανέωσης συμβολαίου του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Η πρώτη επίσημη πρόταση του Παναθηναϊκού για την ανανέωση συμβολαίου του Μπρινιόλι, έγινε στις αρχές Οκτωβρίου. Η προσφορά αφορούσε διπλασιασμό των αποδοχών συγκριτικά με την τρέχουσα σύμβαση.

Δυστυχώς, δεν λάβαμε οποιαδήποτε επίσημη απάντηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας τον Νοέμβριο, ο ατζέντης του Μπρινιόλι δεν παρουσιάστηκε σε κανένα από τα δύο ραντεβού που είχαν κλειστεί τον Δεκέμβριο, ενώ δεν απαντούσε στις επίμονες τηλεφωνικές κλήσεις.

Αν και δεν υπήρχε καμία τοποθέτηση από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο Παναθηναϊκός τον μήνα Δεκέμβριο έκανε νέα προσπάθεια και συνάντηση απευθείας με τον ποδοσφαιριστή Μπρινιόλι, χωρίς πάλι να πάρει οποιαδήποτε απάντηση στην καινούργια και ακόμα πιο αυξημένη οικονομικά προσφορά.

Σε μια ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης, φτάσαμε την περασμένη Τετάρτη να γίνει ραντεβού του Προέδρου της ΠΑΕ, κ. Γιάννη Αλαφούζου και του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ με τον Μπρινιόλι.

Εκεί έγιναν δεκτές από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ οι ως τότε εκπεφρασμένες απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή τόσο ως προς το οικονομικό, όσο και ως προς τη διάρκεια της συνεργασίας.

Ο ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι αποφάσισε να μην συνεχίσει στον Παναθηναϊκό ανεξαρτήτως χρηματικής προσφοράς, καθώς είχε αποφασίσει να ακολουθήσει άλλο δρόμο. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Ιταλός τερματοφύλακας μίλησε και με τον προπονητή κ. Φατίχ Τερίμ, στον οποίο και πάλι ήταν αρνητικός ως προς την παραμονή του.

Σήμερα, πριν την έναρξη της προπόνησης, σε νέα συζήτηση του ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, ο ποδοσφαιριστής δήλωσε στον προπονητή ότι θα παραμείνει τελικά με νέο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και μπορεί να τον υπολογίζει για τον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ.

Όταν, όμως, ήρθε σε αντιπαράσταση με τον τεχνικό διευθυντή, αρχικά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει την πρόταση του Προέδρου και όταν του επαναλήφθηκε ότι η ομάδα αποδέχεται όλους του όρους του για ανανέωση και του ζητήθηκε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν είχε καμία πρόθεση να ανανεώσει.

Παρόλο που ο Σύλλογος στήριξε έμπρακτα και με κάθε τρόπο τον ποδοσφαιριστή σε μια περίοδο αγωνιστικής κάμψης, η οποία στοίχισε πολύ ακριβά βαθμολογικά, ο ποδοσφαιριστής επέλεξε να επιδείξει την ανωτέρω περιγραφείσα συμπεριφορά, την παραμονή μάλιστα ενός κρισιμότατου αγώνα».

