Εθνική πόλο γυναικών: Νίκη για την Ελλάδα στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού

Η Εθνική πόλο γυναικών επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά τη σημερινή της μεγάλη νίκη επί της Ιταλίας.

Η αναμονή 16 χρόνων έφτασε στο τέλος της! Η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών, η «ασημένια» Ολυμπιονίκης της Αθήνας και πρωταθλήτρια κόσμου το 2011, επιστρέφει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 2008 και το Πεκίνο. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα νίκησε απόψε 7-6 την Ιταλία στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Αϊντχόφεν, εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο (πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης, μετά από τέσσερα ασημένια) και εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για το Παρίσι.

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε πολύ συγκεντρωμένη στην άμυνα, εγκλωβίζοντας τη «σετερόζα» που δεν μπορούσε να βρει λύσεις, ενώ η Ιωάννα Σταματοπούλου (που προτιμήθηκε αντί της Χρυσής Διαμαντοπούλου) απέκρουσε πέναλτι της Μπιανκόνι. Ενα γκολ της Νίνου στον παραπάνω και ένα της Μαργαρίτας Πλευρίτου, που βρέθηκε αμαρκάριστη στα 2μ. (αφού η Ξενάκη είχε τραβηχτεί έξυπνα πιο έξω), έδωσαν προβάδισμα 2-0 στην εθνική, πριν πετύχουν οι Ιταλίδες το πρώτο τους γκολ με την Πικότσι σε παίκτρια παραπάνω. Οι διεθνείς έχασαν δύο επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά ένα γυριστό της Ασημάκη από τα... παλιά διαμόρφωσε το 3-1 της πρώτης περιόδου και η Ξενάκη ανέβασε ακόμη περισσότερο το δείκτη του σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερο οκταλέπτου. Η «γαλανόλευκη» άμυνα παρέμενε απροσπέλαστη, αλλά επιθετικά οι πολίστριες της Αλεξίας Καμμένου δεν συνέχισαν στο ίδιο επίπεδο, έχασαν τρεις ευκαιρίες με παίκτρια παραπάνω (χωρίς να φτάσουν καν σε σουτ με καλές προϋποθέσεις) και το 4-1 παρέμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου.

Με την «αφλογιστία» της εθνικής να συνεχίζεται, η Ιταλία βρήκε ένα γκολ με την Μπιανκόνι, αλλά έχασε διαδοχικές ευκαιρίες να πλησιάσει σε απόσταση «αναπνοής» και να «γυρίσει» του ματς. Μετά από 14 «άγονα» λεπτά, η Ασημάκη πέτυχε επιτέλους ένα γκολ (πανομοιότυπο με εκείνο του πρώτου οκταλέπτου) στα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περιόδου και αποκατέστησε τη διαφορά των τριών τερμάτων (5-2). Η «σετερόζα», όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Μέσα σε 2,5 λεπτά, οι παίκτριες του Κάρλο Σίλιπο πέτυχαν τέσσερα γκολ (τα διπλάσια από όσα είχαν σημειώσε ως εκείνο το σημείο!) και ισοφάρισαν 6-6 με πέναλτι της Αβένιο, 3΄57΄΄ πριν τη λήξη. Στο πιο κρίσιμο σημείο, η Νικόλ Ελευθεριάδου πέτυχε ένα απίστευτα δύσκολο γκολ, με απευθείας φάουλ από τα 6μ. στην εκπνοή σχεδόν του χρόνου επίθεσης, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Οι διεθνείς «έβγαλαν» κρίσιμες άμυνες, έχασαν άλλη μία επίθεση με παίκτρια παραπάνω και η Μαργαρίτα Πλευρίτου χρεώθηκε με την τρίτη της ποινή, 51΄΄ πριν τη λήξη. Ο Σίλιπο πήρε τάιμ-άουτ, αλλά οι διεθνείς έκλεισαν την Μπιανκόνι, η Πικότσι πήρε το σουτ και η Σταματοπούλου έκανε την απόκρουση του αγώνα, στέλνοντας τη μπάλα κόρνερ. Οι Ιταλίδες προσπάθησαν ξανά να περάσουν τη μπάλα στα 2μ., αλλά εκεί έγινε το κλέψιμο και οι Ελληνίδες παίκτριες «ροκάνισαν» τα τελευταία δευτερόλεπτα, μέχρι την κόρνα της λήξης και το ξέσπασμα. Τα 16 χρόνια της αναμονής τελείωσαν, οι «εφιάλτες» της Τεργέστης (εις διπλούν) και της Χάουντα ξορκίστηκαν, το Παρίσι περιμένει πλέον και τις δύο ελληνικές ομάδες πόλο.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-0, 1-1, 2-4

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Νίνου (π.π.), 2-0 Μαργ. Πλευρίτου (φουνταριστός), 2-1 Πικότσι (π.π.), 3-1 Ασημάκη (φουνταριστός), 4-1 Ξενάκη (π.π.), 4-2 Μπιανκόνι (π.π.), 5-2 Ασημάκη (φουνταριστός), 5-3 Γκαλάρντι (φουνταριστός), 5-4 Μπιανκόνι (περιφέρεια), 6-4 Ελευθ. Πλευρίτου (π.π.), 6-5 Βιακάβα (π.π.), 6-6 Αβένιο (πέναλτι), 7-6 Ελευθεριάδου (περιφέρεια).

Η εθνική είχε 3/12 με παίκτρια παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια, 3 από θέση φουνταριστού

Η Ιταλία είχε 3/11 με παίκτρια παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 1 γκολ την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Πάτρα (4΄54΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα) και η Μαργ. Πλευρίτου (51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς).

Διαιτητές: Ντούτιλχ (Ολλανδία), Κολομίνας (Ισπανία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου 1, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ξενάκη 1, Ασημάκη 2, Πάτρα, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι, Γκαλάρντι 1, Αβένιο 1, Τζουστίνι, Μπετίνι, Πικότσι 1, Μπιανκόνι 2, Παλμιέρι, Γκαντ, Τσέργκολ, Βιακάβα 1, Μπαντσέλι

** Εκτός ελληνικής 13άδας έμειναν και πάλι η Σοφία Τορνάρου και η Στεφανία Σάντα.

