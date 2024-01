Κόσμος

Ισραήλ - Νετανιάχου: Κανείς δεν θα μας σταματήσει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, σχετικά με το αίτημα της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

-

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα ότι «κανείς» δεν θα σταματήσει τη χώρα του στον πόλεμο που ξεκίνησε στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπέλυσε ως αντίποινα για την φονική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

«Κανείς δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, ούτε κανείς άλλος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο Τελ Αβίβ, αναφερόμενος ειδικότερα στο αίτημα της Νότιας Αφρικής ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ ).

Η Νότια Αφρική κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Χαμάς: 23.843 οι νεκροί στον παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου

Σε 23.843 ανέρχονται οι νεκροί στην Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, ανακοίνωσε σήμερα το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα που βρίσκεται στην εξουσία στον θύλακα.

Η Χαμάς γνωστοποίησε επίσης πως οι τραυματίες ανέρχονται πλέον σε 60.317, ενώ σημείωσε ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα ερείπια.

Στον σημερινό απολογισμό περιλαμβάνονται 135 Παλαιστίνιοι που έχασαν τη ζωή τους και 312 που τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, πρόσθεσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, έφηβοι και παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι - ΠΑΟΚ: βαριά ήττα για τους Θεσσαλονικείς

Καλοί Λιμένες: Εκατοντάδες μετανάστες αποβιβάστηκαν από σκάφος

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση 31χρονου: Έρευνες με δύτη σε βάλτους (εικόνες)