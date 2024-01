Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 14 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια πρόσωπα τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα, 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας είναι:

Απόδοσις εορτής των Θεοφανείων,

Των εν Σινα και και Ραϊθώ οσιομαρτύρων Παύλου του εκ Παλαιών Πατρών, Αδάμ καί των συν αυτοίς 31,

Αδάμ καί των συν αυτοίς 31, Μάρτυρος Αγνής,

Νεομάρτυρος Ιωάννου, του Χρυσοχόου (†1802),

Οσίων των εν ασκήσει λαμψάντων Νείλου Σιναΐτου και Θεοδούλου του υιού αυτού,

Σάββα πρώτου αρχιεπισκόπου Σερβίας,

Συμεώνος των κτιτόρων της εν Άθω σεβασμιότατης Μονής του Χιλανδαρίου και

και Στεφάνου , του κτίσαντος την Μονήν του Χηνολάκκου.

Σήμερα γιορτάζουν οι ΝΙΝΑ (Νίνα, Νινώ, Νίνας, Νινα, Νινας, Νινω)





Ανατολή ήλιου: 07:40 – Δύση ήλιου: 17:28

Σελήνη 3,3 ημερών

O Παύλος εκ Παλαιών Πατρών και Αδάμ καί των συν αυτοίς 31, ή ταν ασκητές σε σπηλιές του όρους Σινά, ονομαστοί για το μοναστικό τους βίο. Κοντά τους κατοικούσαν και Σαρακηνοί, οι οποίοι όταν επί πατριαρχίας Πέτρου Αλεξανδρείας πέθανε ο αρχηγός τους, ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να σφάζουν και να σκοτώνουν τους αναχωρητές πατέρες, οι οποίοι επέδειξαν θαυμαστή καρτερία. Πέθαναν προσευχόμενοι και ευχαριστώντας το δίκαιο μισθαποδότη Θεό, ο οποίος τους αξίωσε να γίνουν μάρτυρές Του. Λίγες μέρες μετά την σφαγή των πατέρων του όρους Σινά, οι αλλόθρησκοι αποφάσισαν και το θάνατο των αναχωρητών που ασκούνταν στην έρημο της Ραϊθούς. Όταν ο ηγούμενος της μονής, Παύλος, διαισθάνθηκε τον κίνδυνο, συγκέντρωσε όλους τους αδελφούς στον καθολικό της μονής και προσπάθησε να τους ετοιμάσει με λόγια συγκινητικά και γενναιόφρονα για το επερχόμενο μαρτύριο. Την ώρα της προσευχής οι βάρβαροι μπήκαν στην εκκλησία και σκότωσαν και τους τριάντα τρεις πατέρες χαρίζοντάς τους το στέφανο του μαρτυρίου.

Ο Σάββας πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας, ήταν δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Σερβίας Συμεών. Σε ηλικία 17 ετών εκάρη μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Αργότερα έφθασε στο Άγιο Όρος και ο πατέρας του Συμεών μαζί με άλλους Σέρβους ιδιώτες οι οποίοι έκτισαν το σερβικό μοναστήρι του Χιλανδαρίου. Λόγω της αγίας βιωτής του και των πολλών χαρισμάτων εξελέγη πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας. Παρέδωσε το πνεύμα του θεάρεστα και ειρηνικά στο δίκαιο Θεό.

Πηγή: ecclesia.gr

