Εκλογές στην Ταιβάν: Κίνα κατά Ιαπωνίας για τα... συγχαρητήρια στον νικητή

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ταιβάν είχε χαρακτηρισθεί «σοβαρός κίνδυνος» από το Πεκίνο.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ιαπωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι "αντιτίθεται σθεναρά" στη δήλωση της υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας Γιόκο Καμικάουα με την οποία συγχαίρει τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ιαπωνικού υπουργείου Εξωτερικών χθες, Σάββατο, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στην Ταϊβάν, η Καμικάουα συνεχάρη τον Λάι για την νίκη του, αποκαλώντας το έδαφος αυτό που διεκδικείται από το Πεκίνο "εξαιρετικά κρίσιμο εταίρο και σημαντικό φίλο".

Σε απάντηση, η κινεζική πρεσβεία στην Ιαπωνία, χωρίς να αναφέρει τον Λάι ή να αναγνωρίζει τη νίκη του, χαρακτηρίζει τα σχόλια της Καμικάουα ως "σοβαρή παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας", σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα στον επίσημο λογαριασμό της πρεσβείας στο WeChat.

"Εκφράζουμε έντονη δυσαρέσκεια και σθεναρή αντίθεση σε αυτό, και έχουμε υποβάλει επίσημες δηλώσεις στην ιαπωνική πλευρά", αναφέρει η πρεσβεία.

Η Ιαπωνία δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, κάτι το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα.

Ωστόσο η συμμαχία της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ, τον πιο σημαντικό υποστηρικτή της Ταϊβάν, και η εγγύτητά της στη νήσο, μαζί με τις πρόσφατες εντάσεις στους δεσμούς της με την Κίνα, ώθησαν το Τόκιο να επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ταϊπέι.

"Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα εργαστεί προς την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και των ανταλλαγών ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ταϊβάν", αναφέρει η Καμικάουα στη δήλωσή της.

Η κινεζική πρεσβεία σημείωσε επίσης ότι η Ιαπωνία θα πρέπει να απέχει από το να στέλνει οποιαδήποτε "λάθος μηνύματα" σε δυνάμεις "ανεξαρτησίας της Ταϊβάν", διατύπωση που χρησιμοποιείται από το Πεκίνο για να αναφερθεί στον Λάι και το πολιτικό του κόμμα, το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP).

Ο Λάι είχε χαρακτηρισθεί "σοβαρός κίνδυνος" από το Πεκίνο πριν από τις εκλογές επειδή το κόμμα του διακηρύσσει ότι το νησί είναι ντε φάκτο ανεξάρτητο. Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της, είχε καλέσει τους ψηφοφόρους να κάνουν "τη σωστή επιλογή", με τον στρατό της να υπόσχεται να "συντρίψει" οποιαδήποτε διάθεση για "ανεξαρτησία".

Ο Λάι δήλωσε ότι θα διατηρήσει το στάτους κβο στις σχέσεις στο Στενό της Ταϊβάν, αλλά πρόσθεσε ότι είναι "αποφασισμένος να προστατεύσει την Ταϊβάν από τις απειλές και τους εκφοβισμούς της Κίνας".

