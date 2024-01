Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στις... γραμμές του τρένου (εικόνες)

Πως συνέβη το περιστατικό. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι διερχόμενοι. Ποια είναι η κατάσταση των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο.

Δεύτερο περιστατικό με τροχαίο συνέβη το πρωί της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη, όπου ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε πάνω στις ράγες του τρένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός είχε αναπτύξει ταχύτητα ενώ το όχημα εκινείτο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην περίφραξη των γραμμών και κατέληξε αναποδογυρισμένο πάνω στις γραμμές του τρένου.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 07:00 της Κυριακής.

Τροχαία και η Αστυνομία έσπευσαν στο σημείο αλλά δεν εντόπισαν κάποιον άνθρωπο μέσα στο ΙΧ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία εγκατέλειψαν το όχημα.

Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποια καταδίωξη.

Αναμένεται να αναζητηθεί και να εξεταστεί υλικό από κάμερες στην περιοχή για να ξεκαθαριστεί τι συνέβη, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν πληροφορίες και από τον ιδιοκτήτη του οχήματος..





