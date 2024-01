Αθλητικά

Australian Open: Η Σάκκαρη ξεκίνησε... με το δεξί (βίντεο)

Νικηφόρα πρεμιέρα για την Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Αυστραλίας.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο Australian Open...

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια νίκησε τη Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία (Νο 92 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-4, 6-1, σε αναμέτρηση για τον α΄ γύρο του πρώτου τουρνουά γκραν σλαμ της χρονιάς, και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «64».

Εκεί η 28χρονη Σάκκαρη, η οποία είναι Νο 8 στον κόσμο και στο κυρίως ταμπλό, θα αναμετρηθεί με την 21 ετών Ρωσίδα, Ελίνα Αβανεσιάν (Νο 71 στον κόσμο), η οποία επιβλήθηκε στον α΄ γύρο της Κινέζας Ζουοσουάν Μπάι με 4-6, 7-5, 6-2.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη «έσπασε» το σερβίς της Χιμπίνο και προηγήθηκε 2-0, αλλά η τενίστρια από την Ιαπωνία «απάντησε» με "break" και ισοφάρισε 2-2.

Οι δύο τενίστριες έφτασαν έτσι ως το 4-4, όπου η Σάκκαρη κατάφερε να πάρει τα επόμενα δύο γκέιμ και να «κλείσει» το σετ με 6-4.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε... περίπατο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία προηγήθηκε 5-0 και έφτασε χωρίς πρόβλημα στο 6-1 και τη νίκη-πρόκριση στον δεύτερο γύρο, ύστερα από αγώνα διάρκειας μιας ώρας και 11 λεπτών στη "Rod Laver Arena".

H Μαρία Σάκκαρη δήλωσε aνακουφισμένη που πήρε τη νίκη στο πρώτο παιχνίδι της στο Australian Open.

«Αισθάνομαι πολύ καλά, επειδή, ύστερα από τρεις αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο στα τελευταία τρία τουρνουά γκραν σλαμ, αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήμουν αρκετά νευρική πριν μπω στο ματς, αλλά τώρα αισθάνομαι ανακουφισμένη» δήλωσε η Σάκκαρη στους δημοσιογράφους και συνέχισε: «Συνολικά, παρά τα νεύρα και την ανησυχία και το στρες, νομίζω ότι μπόρεσα -ειδικά στο δεύτερο σετ- να παίξω λίγο από το τένις που παίζω τους τελευταίους μήνες. Απλά αισθάνομαι πολύ καλά με το παιχνίδι μου, επειδή πραγματικά έκανα κάποιες αλλαγές. Πραγματικά δούλεψα σκληρά. Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, έβαλα περισσότερες ώρες απ' ό,τι συνήθως. Είχα μια πολύ καλή προετοιμασία. Νομίζω ότι τα πράγματα θα αρχίσουν να κάνουν "κλικ" κάποια στιγμή σύντομα».

Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για κάποιες από τις αλλαγές που έκανε στη διάρκεια της προετοιμασίας της για το 2024, η Σάκκαρη επισήμανε μεταξύ άλλων: «Αλλαξα τη ρακέτα μου. Ύστερα από δέκα χρόνια που χρησιμοποιούσα την ίδια ρακέτα, αυτή ήταν μια μεγάλη αλλαγή για μένα. Άλλαξα λίγο το forehand μου, δούλεψα πολύ πάνω σ' αυτό, επειδή αισθάνθηκα ότι είχα ένα καλό forehand, αλλά μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερο. Επομένως, τώρα αισθάνομαι ότι αυτό είναι το καλύτερο χτύπημά μου, πολύ δυνατό, και σίγουρα η ρακέτα έχει βοηθήσει».

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Ρωσίδα Ελίνα Αβανεσιάν, στο πλαίσιο του 2ου γύρου του Australian Open.

