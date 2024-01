Αθλητικά

Μπακς: “Χτίζουν” σερί με αφηνιασμένο Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα “ελαφιά” πέτυχαν την 2η συνεχόμενη νίκη τους, με τον Greek Freak να πραγματοποιεί ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση.

-

Τη δεύτερη σερί νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Μπακς που επιβλήθηκαν του Γκόλντεν Στέιτ στο "Fiserv Forum" του Μιλγουόκι με 129-118. Τα «ελάφια» εκμεταλλεύθηκαν τις απουσίες των Ουόριορς, καθώς ο Στεφ Κάρι δεν χρησιμοποιήθηκε για λόγους ξεκούρασης (σ.σ. ο «αστέρας» του Γκόλντεν Στέιτ έπαιξε 35 λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι με το Σικάγο), ενώ δεν έχει επιστρέψει ακόμη ο Ντρέιμοντ Γκριν, μετά την άρση της τιμωρίας του. Έτσι, το Μιλγουόκι βελτίωσε το ρεκόρ του σε 27 νίκες-12 ήττες και παραμένει στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.

Οι Μπακς είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν σε ακόμη ένα παιχνίδι η «αιχμή του δόρατος» για την ομάδα του. Ο "Greek Freak" τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους (12/19 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/8 βολές), 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Ντέιμιαν Λίλαρντ με 27 πόντους και ο Κρις Μίντλετον που είχε 24 πόντους και 10 ασίστ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Από πλευράς των «πολεμιστών», πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόναθαν Κουμίνγκα με 28 πόντους, ο «ρούκι» γκαρντ, Μπράντιν Ποτζιέμσκι, είχε απολογισμό 23 πόντους με 10/14 σουτ εντός πεδιάς και 10 ασίστ, ενώ 21 πόντους σημείωσε ο Κλέι Τόμπσον (με 7/23 σουτ εντός πεδιάς).

Συνοπτικά, στους αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Χιούστον 145-113

Ατλάντα-Ουάσινγκτον 99-127

Μέμφις-Νέα Υόρκη 94-106

Μιλγουόκι-Γκόλντεν Στέιτ 129-118

Οκλαχόμα Σίτι-Ορλάντο 112-100

Ντάλας-Νέα Ορλεάνη 108-118

Σαν Αντόνιο-Σικάγο 116-122

Γιούτα-Λ.Α. Λέικερς 132-125

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται σε μισθωτούς και μη μισθωτούς

Καιρός: παγετός και βροχές την Κυριακή